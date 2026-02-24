Tecnologia
En marxa l’Observatori TIC Catalunya Sud per recollir dades específiques d’àmbit territorial
Les dades recopilades entre empreses de la demarcació de Tarragona es veuran reflectides a la 18a edició del Baròmetre del Cercle Tecnològic.
El Clúster TICSud impulsa l’Observatori TIC Catalunya Sud amb l’objectiu de recopilar dades de les empreses del sector TIC de la demarcació de Tarragona per integrar-les al Baròmetre del Sector Tecnològic de Catalunya, un estudi impulsat pel Cercle Tecnològic que enguany arriba a la 18a edició. Aquesta iniciativa permetrà reforçar la visió territorial dins el marc global del Baròmetre i obtenir una radiografia específica i aprofundida de la realitat de la Catalunya Sud.
L’enquesta està oberta a tot el teixit empresarial de la demarcació de Tarragona i té una durada aproximada de 10-15 minuts. Per elaborar el qüestionar, s'ha comptat amb la col·laboració del Gabinet Ceres, especialista en investigació sociològica i de mercats i amb seu a Reus. El termini per participar a l’Observatori estarà obert fins el 28 de febrer de 2026 i el qüestionari està disponible en el següent enllaç: https://ls5.gabinetceres.com/index.php/394476?lang=ca.
El Clúster TIC Catalunya Sud ha impulsat aquesta iniciativa de la mà de la Secretaria de Polítiques Digitals i en col·laboració amb el Cercle Tecnològic i el Gabinet Ceres. La informació recollida contribuirà a entendre millor el teixit empresarial digital del territori, posicionar-lo dins el mapa TIC català.
