El Clúster TIC Catalunya Sud demana la creació d'un nou grau d'intel·ligència artificial a la URV
L'entitat alerta que «urgeix» duplicar la generació de talent tecnològic i digital al territori
El Clúster TIC Catalunya Sud demana la creació d’un nou grau d’intel·ligència artificial (IA) a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’obertura de noves línies de formació professional digital al territori. El gerent de l’entitat, Sergi Novo, subratlla que «urgeix duplicar la generació de talent tecnològic i digital», tenint en compte que el sector requereix més personal que el que hi ha disponible, així com les possibilitats que s’albiren en l’horitzó, com la gigafactoria d’IA que podria instal·lar-se a Móra la Nova. «No ens podem adormir, hem d’estar alineats amb el que el sector i el mercat laboral demanen», va assenyalar en la presentació dels resultats de la tercera edició de l’Observatori de Talent TIC, que ha recollit una cinquantena de realitats.
Novo va detallar que els experts en IA són «els unicorns», els perfils més demanats. De fet, la cerca d’especialistes en IA i en ciberseguretat ha crescut més d’un 40% a la zona. En aquesta línia, a més de proposar la creació d’un nou grau universitari com ja s’ha aprovat en altres facultats, el Clúster TIC suggereix que els estudiants d’Enginyeria Informàtica es puguin especialitzar en àrees com la ciberseguretat, la intel·ligència artificial o l’enginyeria de computadors o de software.
Per al 2026, es calcula que s’obriran més de 500 vacants, un 7% més que en l’exercici anterior, una estimació que supera els càlculs previs per quarta vegada consecutiva «i no té pinta que disminueixi». Això no obstant, i malgrat que un 75% de les companyies van incorporar nous perfils TIC i que es van sumar més de 500 professionals, un 48% de les empreses no van poder completar els seus equips el 2025, any en què van quedar 255 vacants no cobertes. «Hem de veure com ho podem resoldre amb la pota del talent», va apuntar Novo. D’altra banda, el sector destaca per l’escassa rotació de la plantilla, «excepcionalment baixa», amb una mitjana del 2,74%, «segurament gràcies a la qualitat de vida i que els treballadors se senten a gust a la seva feina».
Cal tenir en compte que, tal com va remarcar Novo, el sector químic gairebé requereix «tant talent tecnològic com el sector TIC», de forma que les dades extretes de l’observatori podrien arribar a cotes encara més altes afegint-hi les casuístiques d'altres mercats. En un escenari en què s’estima que la demanda continuarà «creixent molt més del que es genera», el clúster marca el repte de «ser atractius i, a la vegada, generar més talent per poder cobrir la demanda d’aquest sector i dels altres».
En aquest context, el mercat laboral està canviant. No només es vol qualificació, sinó que hi ha una tendència a cercar perfils híbrids, és a dir, que tinguin coneixements tècnics en altres disciplines i, a més, nocions vinculades amb les noves tecnologies. També destaquen competències transversals com la comunicació i el lideratge.
Pla estratègic
En paral·lel, el Clúster TIC Catalunya Sud va presentar, en el transcurs de l’acte, les línies mestres del pla estratègic 2026-28. Presenta cinc grans eixos de treball: l’ecosistema empresarial i les aliances i connexions estratègiques, la innovació i els projectes col·laboratius, el talent i la formació, la representació dels diferents sectors i la seva notorietat i incidència i l’oferta de serveis de valor per als socis de l’entitat.
El TIC Sud inicia l’exercici amb més de cent empreses i institucions associades o com a partners, que agrupen més de 21.000 professionals arreu d’Espanya i generen més de 2.000 milions d’euros de facturació agregada nacional.
