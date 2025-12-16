POLÍTICA
El Clúster TIC Sud se suma a l'impuls de l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona
L’entitat ha formalitzat la seva adhesió per impulsar la innovació i el desenvolupament de la regió
El Clúster TIC Catalunya Sud ha formalitzat la seva incorporació a l’Associació per l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona (AMCT). És una aliança considerada «estratègica» que consolida «la tecnologia i la innovació com a eixos clau del desenvolupament». L’entrada de l’entitat permet integrar la visió del sector tecnològic regional en la planificació i el desplegament de polítiques metropolitanes per tal de generar activitat econòmica d’alt valor afegit i millorar la competitivitat de les empreses.
La incorporació també respon a la necessitat de donar una resposta coordinada als grans reptes de la societat i el territori, com la transformació del model productiu i la innovació empresarial, l’adopció de les tecnologies digitals avançades, la digitalització dels serveis públics, la transferència de coneixement i l’atracció i retenció de talent.
Amb aquest acord, ambdues parts reiteren el compromís de treballar conjuntament per construir un territori «més competitiu, connectat i innovador, on la tecnologia es posi al servei del creixement econòmic, la sostenibilitat i el benestar de la ciutadania». La trobada per oficialitzar l’adhesió va tenir lloc ahir al Foyer Marià Fortuny, a les instal·lacions de firaReus Events.
El president del Clúster TIC Catalunya Sud, Pablo Mazón, va assenyalar que «aquesta aposta ens permet sumar esforços i alinear estratègies per projectar el Camp de Tarragona com un districte tecnològic propi, amb empreses competitives i capacitat d’atraure talent i inversió amb la tecnologia com a element vertebrador del futur del territori».
Roc Muñoz: «Aquesta aliança accelera la transformació digital del territori»
Per la seva banda, el president de l’Associació per l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona i alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, va manifestar que «la incorporació del Clúster TIC Catalunya Sud reforça de manera decisiva la vocació metropolitana del Camp de Tarragona». «Comptar amb el talent, l’expertesa i la capacitat d’innovació del sector tecnològic és imprescindible per avançar cap a un territori més competitiu i sostenible», va afegir.
A més, Muñoz va subratllar que l’acord «ens permet sumar mirades i establir una aliança estratègica que accelera la transformació digital del conjunt del territori». «Treballarem plegats perquè la tecnologia esdevingui un motor al servei del progrés econòmic, de la reducció de desigualtats i de la millora dels serveis públics», va tancar.
El Clúster és una associació que agrupa més d'un centenar d'empreses i institucions i que té per objectiu reforçar la projecció i competitivitat del sector tecnològic al territori.
Camp de Tarragona
Pimec, primera entitat a signar el conveni per la constitució de l’Àrea Metropolitana
Redacció