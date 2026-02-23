CULTURA
El rap en català i de Reus puja a l'escenari
Joël (Joel Prieto) va participar en la Gran Final de Catalunya Freestyle i va improvisar durant l'última jornada de l'FMS, la lliga estatal
Joel Prieto no és un novell. Mitja vida ha estat vinculat amb la cultura del hip-hop i ha esdevingut un dels primers noms que ve al cap en parlar de rap al Camp de Tarragona. Amb una carrera consolidada, el 2024 va participar en l’edició inaugural de Catalunya Freestyle, la primera competició de rap improvisat en català. Va ser un dia «per celebrar una conquesta», se sincerava aleshores, ple d’il·lusió. La trajectòria no va acabar amb una única nit. En les últimes setmanes, Prieto, amb el sobrenom de Joël, ha pujat a l’escenari de Freestyle Master Series (FMS), la lliga professional del gènere en castellà, i ha competit en la segona Gran Final de Catalunya Freestyle. Ha estat un premi a la constància.
El Sant Jordi Club de Barcelona va esdevenir la seu de la quarta jornada d’FMS Espanya. El públic va gaudir de les batalles de freestylers com Arkano, Chuty, Zasko Master o Nitro. En l’interludi, va rebre una sorpresa, amb l’exhibició de part dels finalistes de Catalunya Freestyle, on es demostrà que improvisar en català sobre una base de rap és possible. «Aquests c****** de m****, pillen el micro i t’arraconen, representant Reus, directe de Tarragona! Una cosa, això no es veu tots els dies. Què feu aquí parats? Sembleu el Rodalies!», va clamar Joël en la seva primera intervenció. Pensava que els assistents aprofitarien per estirar les cames, anar al lavabo, comprar un refrigeri, però «la resposta va ser bona». «Van ser 15 minuts que van passar volant», comparteix.
El 15 de febrer tindria l’oportunitat de tornar a lluir-se, a la Sala Paral·lel 62. Era el raper més veterà de la tarima de Catalunya Freestyle i afrontava la competició «amb menys temps del que voldria», però, sobretot, sentia «l’alegria de poder, de nou, exposar el que faig, i amb ganes, més que del resultat, de gaudir del procés i de deixar una actuació memorable». I així va ser. Contundent, va superar la primera ronda, si bé no va poder alçar el trofeu.
Dos anys després del primer tastet de Catalunya Freestyle, Prieto considera que el rap improvisat en català «s’està consolidant encara». És un «camí llarg», una «marató de fons», i disposar d’espais més multitudinaris com l’escenari de l’FMS «contribueixen a poc a poc a fer-ho més popular». Caldrà continuar picant pedra, seguidor a seguidor, municipi a municipi, per deixar palès que també es pot parlar, cantar, batallar i rapejar en català. El Correllengua n’és un exemple. Prieto, junt amb Xavi Ciurans i Clara Colom, va ser un dels artífexs de la cançó de l’edició del 2025.
