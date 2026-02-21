Policial
Més de 30 detinguts en el dispositiu Kanpai al Camp de Tarragona contra la multireincidència
Més de 320 agents identifiquen 1.138 persones amb 3.382 antecedents en un operatiu simultani a Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell
Els Mossos d’Esquadra, conjuntament amb la Policia Nacional, guàrdies urbanes, policies locals i vigilants de seguretat privada, han desplegat aquest divendres el dispositiu Kanpai al Camp de Tarragona amb l’objectiu de combatre la multireincidència i reforçar la percepció de seguretat ciutadana.
L’operatiu s’ha desenvolupat de manera simultània a Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell, així com en punts clau de la xarxa de transport públic. El dispositiu s’ha dividit en dues fases —matí i tarda— i ha comptat amb la participació de més de 320 agents.
El balanç final del dispositiu és de 33 persones detingudes, 26 per part dels Mossos d’Esquadra i 7 per la Policia Nacional. En total, s’han identificat 1.138 persones que acumulaven 3.382 antecedents policials.
Durant l’operatiu també s’han interposat 80 denúncies per tinença de substàncies estupefaents i 20 per tinença d’armes blanques. A més, s’han tramitat 8 denúncies per manca de respecte o desobediència als agents de l’autoritat.
Pel que fa als controls de mobilitat, s’han revisat 348 vehicles i s’han imposat 69 denúncies de trànsit. Cinc persones han estat investigades per conduir sense permís. El dispositiu també ha permès recuperar tres vehicles sostrets i immobilitzar-ne cinc més per manca d’assegurança.
En l’àmbit administratiu, s’han inspeccionat deu locals amb diverses irregularitats i s’han emès 14 citacions judicials i 20 citacions per part de la Policia Nacional.
A Reus, el desplegament s’ha concentrat especialment a l’estació de tren i als barris Gaudí i Sant Josep Obrer. En aquest últim punt, els agents han detingut un home que presumptament va intentar fugir d’un control i atropellar dos agents abans de ser interceptat. L’individu està acusat d’un delicte d’atemptat contra l’autoritat, resistència i desobediència, a més de conduir sense carnet i amb un vehicle sostret.
El dispositiu Kanpai forma part d’una estratègia coordinada per alterar la mobilitat del delicte, reduir la multireincidència i combatre la sensació d’impunitat en espais d’alta afluència de persones.