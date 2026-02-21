Diari Més

Més de 30 detinguts en el dispositiu Kanpai al Camp de Tarragona contra la multireincidència

Més de 320 agents identifiquen 1.138 persones amb 3.382 antecedents en un operatiu simultani a Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell

Dos agents dels Mossos d'Esquadra aturen un cotxe a l'entrada del barri de Sant Josep Obrer de Reus durant l'operatiu KanpaiAriadna Escoda

ACN

Els Mossos d’Esquadra, conjuntament amb la Policia Nacional, guàrdies urbanes, policies locals i vigilants de seguretat privada, han desplegat aquest divendres el dispositiu Kanpai al Camp de Tarragona amb l’objectiu de combatre la multireincidència i reforçar la percepció de seguretat ciutadana.

L’operatiu s’ha desenvolupat de manera simultània a Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell, així com en punts clau de la xarxa de transport públic. El dispositiu s’ha dividit en dues fases —matí i tarda— i ha comptat amb la participació de més de 320 agents.

El balanç final del dispositiu és de 33 persones detingudes, 26 per part dels Mossos d’Esquadra i 7 per la Policia Nacional. En total, s’han identificat 1.138 persones que acumulaven 3.382 antecedents policials.

Durant l’operatiu també s’han interposat 80 denúncies per tinença de substàncies estupefaents i 20 per tinença d’armes blanques. A més, s’han tramitat 8 denúncies per manca de respecte o desobediència als agents de l’autoritat.

Pel que fa als controls de mobilitat, s’han revisat 348 vehicles i s’han imposat 69 denúncies de trànsit. Cinc persones han estat investigades per conduir sense permís. El dispositiu també ha permès recuperar tres vehicles sostrets i immobilitzar-ne cinc més per manca d’assegurança.

En l’àmbit administratiu, s’han inspeccionat deu locals amb diverses irregularitats i s’han emès 14 citacions judicials i 20 citacions per part de la Policia Nacional.

A Reus, el desplegament s’ha concentrat especialment a l’estació de tren i als barris Gaudí i Sant Josep Obrer. En aquest últim punt, els agents han detingut un home que presumptament va intentar fugir d’un control i atropellar dos agents abans de ser interceptat. L’individu està acusat d’un delicte d’atemptat contra l’autoritat, resistència i desobediència, a més de conduir sense carnet i amb un vehicle sostret.

El dispositiu Kanpai forma part d’una estratègia coordinada per alterar la mobilitat del delicte, reduir la multireincidència i combatre la sensació d’impunitat en espais d’alta afluència de persones.

