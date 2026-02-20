RELIGIÓ
La junta cessada de la Sang, preocupada perquè l’Arquebisbat no vol el retorn del culte al temple
Aquest diumenge està previst el Viacrucis i demanen que tothom faci costat al Sant Crist de la Sang
La junta cessada de la Sang ha mostrat la seva preocupació per la declinació per part de l’Arquebisbat de no voler el retorn del culte al temple. Segons expliquen en un comunicat, el temple porta més de 15 dies obert, després de les actuacions realitzades obligades per l’Ajuntament de Reus, i està a l’espera d’una resposta positiva per part de l’Arquebisbat perquè hi retorni el culte.
Els insurgents recorden que el tancament temporal del temple es va produir exclusivament per l’arribada d’un decret d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, que obligava a realitzar actuacions de seguretat i sanejament a l’edifici. Un cop finalitzats tots els treballs i recuperats els permisos municipals corresponents, es va procedir a reobrir el temple i, fins i tot enmig del conflicte existent, va oferir immediatament la possibilitat de restablir el culte a l’interior del Temple.
Per això, lamenten profundament que, fins al dia d’avui, no només no s’hagi rebut una resposta positiva per part de l’Arquebisbat al retorn del culte al temple.
En el comunicat remarquen la seva «voluntat sincera de diàleg, concòrdia i entesa, fidel als valors essencials del cristianisme: la pau, la reconciliació, el respecte i la germanor». A més denuncien que la resposta rebuda «ha estat, novament, una dinàmica de pressions, manca d’escolta i una voluntat d’imposició que s’allunya de l’esperit evangèlic i del camí que la nostra Comunitat sempre ha procurat seguir».
Davant aquest conflicte actiu fan una crida a tots els congregants, devots, fidels i a tota la ciutadania de Reus a fer costat al Sant Crist de la Sang i a acompanyar-los en tots els actes i celebracions que es duguin a terme. La propera cita serà aquest diumenge quan s'ha de celebrar el ViaCrucis a les 18:45h per la Quaresma.