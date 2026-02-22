Meteorologia
S’allargarà el temps assolellat aquesta setmana a Tarragona?: això diu la previsió
La demarcació ha viscut un cap de setmana amb ambient gairebé primaveral que podria mantenir-se
El cap de setmana ha deixat una imatge assolellada a la demarcació de Tarragona. El domini de l’anticicló s’ha traduït en cel serè o amb molt pocs núvols, absència total de precipitacions i un ambient agradable al migdia. Tot i això, el contrast tèrmic entre el dia i la nit ha estat marcat, especialment a les comarques de l’interior, on les matinades han tornat a ser fredes.
Aquest diumenge, les temperatures màximes s’han mogut entre els 19 i els 22 graus en bona part del territori. Les Terres de l’Ebre han registrat els valors més elevats, amb Tortosa superant de nou amb facilitat la barrera dels vint graus.
Al Camp de Tarragona i a la Ribera d’Ebre els termòmetres s’han situat prop dels vint graus, mentre que al Priorat i a zones més elevades han quedat lleugerament per sota. Les mínimes, en canvi, han baixat fins a valors pròxims als zero graus en punts interiors, amb un ambient més suau al litoral i al delta de l’Ebre. Ara bé, continuarà aquesta dinàmica estable durant la setmana?
Tot indica que sí. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), demà dilluns es mantindrà el temps tranquil, amb domini del sol i sense canvis destacables. Les temperatures es mantindran en valors similars o lleugerament més alts.
A les Terres de l’Ebre es podrien assolir fins als 23 graus, mentre que al Camp de Tarragona i a la Conca de Barberà les màximes es mouran entre els 19 i els 21 graus. Les nits seguiran sent fresques, especialment a l’interior, amb mínimes d’entre 4 i 7 graus segons la zona.
Dimarts continuarà la mateixa dinàmica, amb estabilitat i ambient suau al centre del dia. La sensació serà gairebé primaveral a molts municipis durant les hores centrals, tot i que a primera hora del matí encara caldrà una jaqueta a les comarques interiors.
A més, segons indica el Meteocat, la predicció per conjunts —que analitza diferents simulacions d’un mateix model per dibuixar tots els escenaris possibles— reforça aquesta tendència. Tots els escenaris apunten a una pujada tèrmica clara per sobre de la mitjana climàtica que es podria mantenir fins al pròxim cap de setmana, consolidant un episodi de temperatures suaus i temps plenament estable.