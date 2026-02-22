Policial
Quins van ser els delictes que més van augmentar a Tarragona el 2025?
Tot i la davallada global de la criminalitat, algunes xifres trenquen la tendència
Tot i que Tarragona ha tancat el 2025 amb un descens global de la criminalitat del 3,4% respecte a l’any anterior, algunes tipologies delictives han experimentat un increment destacat. Entre aquestes, sobresurt especialment l’augment dels delictes de caràcter sexual, que es consoliden com els que més han crescut durant l’últim any.
Segons les dades del Ministeri de l’Interior, els fets contra la llibertat sexual han passat de 68 a 98 casos, fet que representa un increment del 44,1%. Encara més significatiu és l’augment de la resta de delictes d’aquesta mateixa naturalesa, que gairebé s’han duplicat, passant de 34 a 67 casos, amb una pujada del 97,1%, la més elevada de totes les categories analitzades.
També han registrat increments altres tipologies delictives. El tràfic de drogues ha crescut un 30,8%, passant de 52 a 68 fets, un augment que, segons s’indica, també pot estar vinculat a una major incidència i pressió policial en aquest àmbit. Les sostraccions de vehicles han augmentat un 10,6%, passant de 151 a 167 casos.
Aquestes dades contrasten amb la reducció general registrada a la ciutat. En el conjunt de les infraccions penals, s’ha passat de 9.744 a 9.318 fets, una disminució del 4,4%. Entre els delictes que més han baixat destaquen els robatoris amb força en domicilis (-35,1%) i els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions (-28,7%).
També han disminuït els furts (-9,4%), els delictes greus i menys greus de lesions (-11,1%) i els robatoris amb violència o intimidació (-3,6%).
Pel que fa als delictes més greus, els homicidis dolosos i assassinats consumats han passat de tres casos a cap, mentre que els homicidis en grau de temptativa han baixat de 11 a 7.