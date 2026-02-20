CULTURA
Els Tres Tombs de Reus celebren la 39a edició l'1 de març
L'esdeveniment estarà precedit per l'esmorzar popular a partir de les 9 hores
Els Tres Tombs de Reus celebraran enguany la 39a edició el diumenge 1 de març, organitzat com és habitual per l'Associació Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Reus. El recorregut, com és habitual, iniciarà des del Parc de la Festa i es dirigirà fins a l'avinguda dels Països Catalans, es continuarà per avinguda del Doctor Vilaseca, plaça del Nen de les Oques i s'utilitzarà el carrer de Sant Joan per finalment arribar al Tomb de Ravals on es completaran els tradicionals Tres Tombs. El regidor de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, desitja que enguany la celebració es pugui dur a terme en la data inicialment prevista i no s'hagi de retardar a causa de la climatologia adversa com l'any passat, que va obligar a celebrar els Tres Tombs com a prèvia de la Festa de la Mare de Déu de Misericòrdia.
Com és tradicional, prèviament als Tres Tombs es durà a terme la concentració d'animals i carruatges amb un esmorzar popular al Parc de la Festa a partir de les 9 hores. Posteriorment, a partir de les 11 hores, se celebraran diverses actuacions pel centre de la ciutat, com l'actuació de Riudrums de Riudoms i la Colla Gegantera d'Alforja a la plaça Prim, el Conte dels Tres Tombs, a càrrec de Bravium Teatre, al raval del Pallol o la Somera de Reus que ballarà pel centre de la ciutat. A la plaça Catalunya la canalla podrà jugar amb els cavallets de joguina. Quant a la passejada amb ruquets per la ciutat, l'escola convidada d'enguany és l'Escola Doctor Alberich i Casas i Bravium Teatre participarà també repartint taronges i coques beneïdes, gentilesa del Forn Sistaré.
Pel que fa al seguici dels Tres Tombs, el president de l'Associació Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona, Joaquim Olivé, destaca alguns dels carruatges més especials que hi participaran, conduïts per entitats com el Club Esportiu Alba. Finalment, a les 13 hores es durà a terme la benedicció a la plaça de la Puríssima Sang. Per un altre costat, el regidor de Cultura remarca el compromís des de l'organització de la festa per a ser «inclusiva» i que es garantirà «el benestar dels animals que hi participen» prenent les mesures sanitàries adequades. «És una festa on tenim molt en compte els animals que hi participen», afegeix Recasens. Des de l'organització es disposa d'un reglament i protocol de la Federació Catalana dels Tres Tombs on es marquen mesures per assegurar que els animals estan ben tractats com el control de les cartilles d'origen dels animals, el control veterinari a l'inici i final de l'acte, la inspecció dels vehicles que els transporten i el compliment de la normativa municipal pactada.
