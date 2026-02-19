URBANISME
Reus senyalitza els punts per a les actuacions d’artistes al carrer
La ciutat estrena vinils indicatius que permetran als artistes acreditats organitzar les seves actuacions segons el reglament municipal
L’Ajuntament de Reus ha col·locat, aquest dijous 19 de febrer, vinils per marcar els punts on els artistes podran actuar dins del Registre Municipal d’Artistes al Carrer. En total s’han senyalitzat 11 punts, entre carrers i places com el c. de Jesús, pg. Prim, pl. de Sant Pere i raval de Santa Anna, mentre que els vinils de la pl. de la Llibertat i pl. del Doctor Sabater s’instal·laran un cop finalitzin les obres.
En total, l’Ajuntament de Reus ha rebut 15 sol·licituds d’artistes i, un cop efectuada la seva revisió a través de la comissió avaluadora, s’han acreditat 14 artistes amb el rol de músic/cantant de diferents gèneres musicals i 1 amb el rol de mag.
Reus
Els artistes urbans de Reus tindran quinze possibles punts d’actuació a la via pública per escollir
Sergi Peralta Moreno
Les persones autoritzades poden recollir les acreditacions a la Casa Rull, seu de l’Institut Municipal Reus Cultura (IMRC), a partir d’aquest dijous 19 de febrer. Aquestes acreditacions permeten demanar espais per tocar amb les condicions que marca el reglament. Les reserves s’hauran de demanar amb antelació en el període comprès entre un mes i quinze dies abans de l’actuació, només es podrà reservar el mateix punt dues vegades en un mateix dia i fins a un màxim de tres vegades a la setmana, i fer un màxim de catorze actuacions setmanals.
El reglament també marca que les franges horàries permeses per a la interpretació artística a la via pública seran de 10.30 a 13.30 h i de 17.30 a 20.30 h. Les actuacions tindran una durada màxima de 60 minuts.