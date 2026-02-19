EDUCACIÓ
La Facultat de Medicina de la URV estrena espais a l'espera del trasllat al Campus Bellissens
L'actuació ha permès crear dos laboratoris i una sala polivalent i ampliar l'aula d'informàtica
La Universitat Rovira i Virgili (URV) va inaugurar ahir dos nous laboratoris, una sala polivalent i l’ampliada aula d’informàtica a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, unes actuacions que permetran millorar la «docència» i «les capacitats dels alumnes», en paraules del rector, Josep Pallarès. Les obres han estat finançades amb una subvenció del Ministeri de Sanitat vinculada a l’ampliació de les places d’estudiants del grau en Medicina, que han passat de 125 a 137.
Els nous espais responen a un moviment de dominó. L’alliberament de l’estabulari, traslladat al Campus Bellissens, ha permès crear dos laboratoris. En paral·lel, els antics laboratoris han estat substituïts per la sala multifuncional. La intervenció, que ha tingut un cost total d’uns 1,5 milions d’euros, també ha permès dotar d’elements de simulació els hospitals Sant Joan de Reus i Joan XXIII de Tarragona. «Partim d’unes instal·lacions que s’han fet velles i d’una mena de pràctiques amb grups petits i que necessiten aules diferents de les clàssiques de teoria; hem guanyat moltíssim en lluminositat i el compliment dels estàndards de seguretat», va celebrar la degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Fàtima Sabench.
La subdelegada del Govern estatal a Tarragona, Elisabet Romero, va expressar que l’actuació millora les capacitats dels alumnes i va compartir el desig «que es quedin aquí». En aquesta línia, Sabench va avisar que s’ha d’anar amb compte de no tensar en excés el sistema hospitalari.
Nova facultat
En paral·lel, la URV està treballant per traslladar la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al Campus Bellissens. La universitat va aprovar una reserva pressupostària d’1,94 milions d’euros per iniciar els tràmits per a la redacció dels projectes, mentre que la Diputació de Tarragona es va comprometre a aportar 1 milió d’euros per a inversions i projectes de recerca i coneixement de la institució acadèmica, entre els quals es troba la nova seu per a la facultat. L’Ajuntament de Reus va assumir-ne els estudis previs. Fonts del Departament de Recerca i Universitats afegeixen que «aquest tema s’està treballant conjuntament amb la URV» i que «s’hi està avançant», si bé encara no es poden especificar detalls.
Pallarès va remarcar que s’està en contacte amb «tots els actors polítics». «El projecte de la nova facultat respon a la necessitat de tenir instal·lacions noves, que són demanades, però mentre això no arriba, hem de donar la màxima qualitat als nostres alumnes», va concloure.
