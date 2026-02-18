Viral
Tres veïns de Tarragona cancel·len més de 89.000 euros en deutes: aquestes són les seves històries
La Llei de Segona Oportunitat permet a particulars i autònoms alliberar-se de deutes que no poden pagar
Tres veïns de Tarragona han aconseguit recentment cancel·lar un total de 89.074 euros en deutes gràcies a la Llei de Segona Oportunitat. Entre els casos destaca un veí de Reus, el deute del qual ascendia a 9.367 euros. Després de travessar un divorci i la redistribució de béns, es va trobar una càrrega financera aclaparadora, agreujada per nòmines inestables i despeses compartides que abans assumia amb la seva parella.
Una altra de les persones beneficiades és una dona, mare de dues filles menors, que va cancel·lar 65.207 euros. La seva situació de sobreendeutament va començar per llocs de treball temporals i la pèrdua de la seva feina, fet que la va portar a sol·licitar crèdits successius per cobrir despeses familiars.
El tercer cas correspon a un home que devia 14.500 euros, adquirits per finançar estudis d’informàtica i cobrir despeses de lloguer i fiança. La inestabilitat laboral li impedia assumir aquests deutes, i l’exoneració li va permetre reprendre el control de la seva vida financera i continuar la seva formació professional sense la pressió dels crèdits.
La Llei de Segona Oportunitat, aprovada pel Parlament d’Espanya el 2015, permet a particulars i autònoms alliberar-se de deutes que no poden pagar de manera raonable. Des d’aleshores, ReparatuDeuda Advocats, fundat el mateix any, ha aconseguit exonerar més de 400 milions d’euros a persones de tot Espanya.