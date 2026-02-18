POLICIAL
Detecten 25 casos de frau elèctric en un operatiu policial al barri de Mas Pellicer de Reus
El dispositiu conjunt entre Mossos i Guàrdia Urbana permet identificar 15 presumptes autors i aixecar diverses denúncies administratives
Un operatiu policial desplegat aquest matí al barri de Mas Pellicer de Reus s’ha saldat amb la detecció de 25 connexions irregulars a la xarxa elèctrica. L’actuació, coordinada pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, s’ha dut a terme en el marc de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana, amb el suport d’efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).
Cap a les vuit del matí, tècnics especialitzats de la companyia subministradora han iniciat les comprovacions habituals per localitzar possibles manipulacions del subministrament elèctric. L’operatiu s’ha concentrat principalment en diferents illes de blocs i habitatges dels barris de Mas Pellicer i Mas de l’Abelló.
Segons les inspeccions realitzades, l’escomesa elèctrica havia estat alterada per proporcionar energia de manera il·lícita a 25 domicilis. Arran d’aquests fets, els agents han obert els corresponents atestats i han pogut identificar 15 dels presumptes responsables.
Durant el dispositiu també s’han identificat 42 persones, de les quals 19 acumulaven antecedents policials. Paral·lelament, s’han tramitat nou denúncies per circular amb la ITV caducada i cinc més per estacionaments indeguts. A més, un home de 27 anys ha estat denunciat penalment per conduir amb el permís retirat per ordre judicial i sense punts vigents.