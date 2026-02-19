URBANISME
El polígon Agro-Reus es prepara per a la compleció amb parcel·les més grans «per retenir» empreses
El pla parcial del sector D.6 Barranc de la Barraqueta preveu «completar» l’Agro-Reus
Reus es prepara per «completar» el polígon industrial Agro-Reus. El ple de l’Ajuntament aprovarà demà l’informe favorable al desenvolupament del pla parcial urbanístic del sector D.6 Barranc de la Barraqueta, a efectes d’una consulta prèvia. Qualificat com a zona industrial, i amb un sostre màxim de 81.169,87 metres quadrats (m2), l’àmbit se situa a l’extrem nord-oest del terme municipal i està travessat per la carretera d’Alcolea del Pinar.
El pla parcial preveu «completar» el polígon industrial Agro-Reus amb la creació de parcel·les més grans «per retenir i donar possibilitats de creixement» a les indústries implantades al polígon Agro-Reus, de forma que la prioritat, en origen, seria omplir el sector amb les empreses preexistents. Així mateix, s’haurà d’urbanitzar l’últim tram de la carretera de Falset, abans de la seva connexió amb la T-11.
L’Agro-Reus és un dels polígons més consolidats de la ciutat. Al nord-oest de la ciutat i amb bons enllaços per carretera, presenta una ocupació del 51,5%, segons les dades del dossier per a inversors, en el marc de l’Estratègia de Projecció Exterior. Amb una presència destacada d’empreses del sector agroalimentari, és un dels polígons industrials més antics i, alhora, amb més superfície en ús.
Cal tenir en compte que el grau d’ocupació mitjà dels polígons d’activitat econòmica, que s’estenen en 3,35 quilòmetres quadrats (km2), és d’un 44,8%, amb una mitjana de 15 societats establertes per aquestes zones de treball. Els entorns de més recent creació, com el Tecnoparc, Mas Sunyer i el Mercat del Camp, presenten les xifres més baixes, amb una ocupació al voltant del 20%.
Polígons 10
El passat gener, el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, va assenyalar que la disponibilitat de sòl «és el resultat d’una planificació responsable i amb visió de futur, que combina polígons ja consolidats, com Agro-Reus, amb altres àmbits estratègics, com Bellissens o el Tecnoparc, que ofereixen grans oportunitats de creixement vinculades a la innovació, la tecnologia i els nous models productius».
En aquesta línia, per primera vegada, s’ha optat per designar una tècnica municipal dedicada íntegrament a identificar sòl industrial i «donar resposta directa i especialitzada a les empreses que en fan demanda». A més, està actiu el pla Polígons 10, que cerca conèixer en detall la realitat i les necessitats dels polígons per millorar-los i modernitzar-los en aspectes com les infraestructures, la via pública o la mobilitat.
En aquest context, l’objectiu del govern municipal és «impulsar una reindustrialització moderna, sostenible i diversificada, capaç d’atraure inversió, retenir i reforçar el paper de Reus com a pol econòmic de referència al Camp de Tarragona».
Reus
Reus té disponible més d’un 50% de la superfície dels polígons industrials
Sergi Peralta Moreno