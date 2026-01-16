Empresa
Reus té disponible més d’un 50% de la superfície dels polígons industrials
L'Ajuntament busca impulsar una «reindustrialització moderna»
El mapa de Reus presenta deu polígons d’activitat econòmica. Amb 3,35 quilòmetres quadrats (km2) de superfície total, el grau d’ocupació de la superfície és d’un 44,8%. Queda encara disponible un 55,2%. El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, assenyala que les dades confirmen que la ciutat «es troba en un moment clau de projecció econòmica i industrial». «Reus disposa avui d’una capacitat real i immediata per acollir nova activitat empresarial i generar ocupació de qualitat», subratlla.
De mitjana, hi ha 15 empreses instal·lades per polígon, si bé els entorns de més recent creació, com el Tecnoparc, Mas Sunyer i el Mercat del Camp, presenten les xifres més baixes, amb una ocupació al voltant del 20%.
Baiges detalla que la disponibilitat de sòl «és el resultat d’una planificació responsable i amb visió de futur, que combina polígons ja consolidats, com Agro-Reus, amb altres àmbits estratègics, com Bellissens o el Tecnoparc, que ofereixen grans oportunitats de creixement vinculades a la innovació, la tecnologia i els nous models productius». En aquesta línia, per primera vegada, s’ha optat per designar una tècnica municipal dedicada íntegrament a identificar sòl industrial «i donar resposta directa i especialitzada a les empreses que en fan demanda».
En aquest context, l'objectiu del govern municipal és «impulsar una reindustrialització moderna, sostenible i diversificada, capaç d’atraure inversió, retenir i reforçar el paper de Reus com a pol econòmic de referència al Camp de Tarragona». «Apostem per sectors estratègics com l’agroalimentari, la logística, la indústria tecnològica, l’economia verda i els serveis avançats, alineats amb les transformacions que marcaran el futur de l’economia», expressa el regidor de Promoció Econòmica. «Reus té sòl, té projecte i té la voluntat política per continuar creixent, generant oportunitats i construint una ciutat més competitiva i amb futur; en aquesta estratègia, els polígons industrials, autèntic pulmó econòmic de la ciutat, són i continuaran sent una peça cabdal», conclou.
Polígons 10
Cal recordar que l’Ajuntament té actiu el pla Polígons 10, que cerca conèixer en detall la realitat i les necessitats dels polígons per millorar-los i modernitzar-los en aspectes com les infraestructures, la via pública o la mobilitat. En aquesta línia, el mapa dels polígons s’ha simplificat, de quinze a deu unitats, per facilitar la delimitació de zones d’actuació per a les diferents accions projectades.
Reus
El final del malson de les bombes a Reus
Miquel Llaberia