Reus té disponible més d’un 50% de la superfície dels polígons industrials

L'Ajuntament busca impulsar una «reindustrialització moderna»

Fotografia d'arxiu del polígon Agro-Reus.

Publicat per
Sergi Peralta Moreno

Creat:

Actualitzat:

El mapa de Reus presenta deu polígons d’activitat econòmica. Amb 3,35 quilòmetres quadrats (km2) de superfície total, el grau d’ocupació de la superfície és d’un 44,8%. Queda encara disponible un 55,2%. El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, assenyala que les dades confirmen que la ciutat «es troba en un moment clau de projecció econòmica i industrial». «Reus disposa avui d’una capacitat real i immediata per acollir nova activitat empresarial i generar ocupació de qualitat», subratlla.

De mitjana, hi ha 15 empreses instal·lades per polígon, si bé els entorns de més recent creació, com el Tecnoparc, Mas Sunyer i el Mercat del Camp, presenten les xifres més baixes, amb una ocupació al voltant del 20%.

Baiges detalla que la disponibilitat de sòl «és el resultat d’una planificació responsable i amb visió de futur, que combina polígons ja consolidats, com Agro-Reus, amb altres àmbits estratègics, com Bellissens o el Tecnoparc, que ofereixen grans oportunitats de creixement vinculades a la innovació, la tecnologia i els nous models productius». En aquesta línia, per primera vegada, s’ha optat per designar una tècnica municipal dedicada íntegrament a identificar sòl industrial «i donar resposta directa i especialitzada a les empreses que en fan demanda».

Els polígons més recents, com el Tecnoparc, tenen menys ocupació

En aquest context, l'objectiu del govern municipal és «impulsar una reindustrialització moderna, sostenible i diversificada, capaç d’atraure inversió, retenir i reforçar el paper de Reus com a pol econòmic de referència al Camp de Tarragona». «Apostem per sectors estratègics com l’agroalimentari, la logística, la indústria tecnològica, l’economia verda i els serveis avançats, alineats amb les transformacions que marcaran el futur de l’economia», expressa el regidor de Promoció Econòmica. «Reus té sòl, té projecte i té la voluntat política per continuar creixent, generant oportunitats i construint una ciutat més competitiva i amb futur; en aquesta estratègia, els polígons industrials, autèntic pulmó econòmic de la ciutat, són i continuaran sent una peça cabdal», conclou.

Polígons 10

Cal recordar que l’Ajuntament té actiu el pla Polígons 10, que cerca conèixer en detall la realitat i les necessitats dels polígons per millorar-los i modernitzar-los en aspectes com les infraestructures, la via pública o la mobilitat. En aquesta línia, el mapa dels polígons s’ha simplificat, de quinze a deu unitats, per facilitar la delimitació de zones d’actuació per a les diferents accions projectades.

