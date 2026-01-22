Urbanisme
L'Ajuntament elaborarà un cens d'amiant a Reus: els afores de la ciutat són el gran repte pendent
L'objectiu marcat és haver eliminat l'amiant en edificis públics el 2028 i en privats el 2032
L’Ajuntament de Reus es posa les piles en l’erradicació de l’amiant a la ciutat un dels grans reptes urbanístics de Catalunya, però especialment de la capital del Baix Camp com a municipi amb més cobertes a tota la demarcació. Per aquest motiu, ha anunciat la licitació per elaborar un cens dels edificis amb amiant a la ciutat, una primera passa amb l’objectiu per, segons expliquen fonts del consistori a Diari Més, complir amb el requeriment legal del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya. D’aquesta manera, la voluntat seria eliminar les cobertes de fibrociment en edificis públics amb 2028 com a data màxima i dels privats fins al 2032. El contracte d’elaboració del cens ha sortit a licitació pública per un import total de 39.930 euros.
Segons s’afirma en els documents oficials publicats la retirada de l’amiant és important tenint en compte que és un material perillós, especialment després de superar la seva vida útil màxima de 40 anys, capaç de causar greus problemes de salut com són asbestosi, mesotelioma o algunes tipologies de càncer. El 7 de maig de 2024 la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya de la Generalitat de Catalunya ja va facilitar un precens municipal d’amiant amb una primera estimació de la quantitat que hi ha en el municipi i s’espera que sigui d’utilitat per facilitar la creació del nou cens.
Per tant, l’empresa adjudicatària haurà de dur a terme la inspecció de camp en profunditat per confirmar o descartar la presència d’amiant als edificis i instal·lacions que poden haver sigut preseleccionats al primer nivell realitzat per la comissió o bé per noves deteccions que hagi pogut detectar i no estiguin incloses en el precens. Aquesta inspecció inclou la relació i identificació detallada de tots els materials amb contingut d’amiant, valoració del risc i planificació de les accions a realitzar. A més, s’exigirà a les empreses interessades haver realitzat prèviament un cens d’amiant en alguna població i haver redactat el projecte i dirigit l’obra de retirada d’amiant d’una coberta d’entre 500 i 1.000 metres quadrats. S’estima que, a partir de l’endemà de la formalització del contracte, l’elaboració del cens d’edificis amb amiant es pugui realitzar en sis mesos.
Més d'un miler de cobertes
Segons les dades publicades l’any 2024 per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) hi havia 1.190 elements de fibrociments amb una superfície mínima de 35 metres quadrats a Reus. Aquestes cobertes estarien repartides per tota la ciutat, però es concentrarien especialment en els entorns dels afores. Per exemple, les zones més afectades segons les dades serien el polígon Dina, Urbanització Mas del Carpa, Urbanització Blancafort o el barri Sol-i-Vista, entre d’altres. Segons explica Ramon Rebollo, membre del gabinet tècnic del Col·legi Oficial de l’Arquitectura Tècnica de Tarragona (COATT), aquest primer mostreig va permetre fer-se una idea de la magnitud de la problemàtica, que a Reus és destacada.
«Reus és un municipi molt gran i hi ha un munt de cobertes de fibrociment. Imagino que ara voldran tenir una idea molt més acurada per tal d’actuar», comenta Rebollo. A més, també apunta al motiu de per què les zones perifèriques acullen la part més important dels edificis on encara queda amiant: «Es va fer servir molt en construccions agrícoles, que estan situades al voltant dels poblats, i també en indústries. Per aquest motiu la part més important no està al centre, tot i que també hi ha».
Dificultats
Malgrat tot, la retirada d’aquest material avui dia és molt complicada, fent que intentar complir amb l’objectiu d’eliminar-ho dels edificis públics el 2028 i dels privats el 2032 sigui tot un repte: «És un procés molt difícil, car i que ha de fer una empresa especialitzada i autoritzada per la Generalitat». «S’ha de desmuntar d’una manera determinada, empaquetar i enviar a un gestor, que és un altre gran problema perquè ara mateix a tot Catalunya només hi ha un únic centre capacitat», afegeix Rebollo. Per aquest motiu, l’única solució que apunta el tècnic del COATT és que l’administració continuï dedicant recursos per retirar l’amiant en edificis públics i subvencionar-ho en privats: «Si ens fixem en les subvencions que s’obren anualment el pressupost s’esgota de pressa».
