La URV, als llocs alts del Times Higher Education
Onze àmbits de coneixement se situen entre els millors del món
La Universitat Rovira i Virgili apareix per tercer any consecutiu en els onze àmbits de coneixement que avalua el Times Higher Education per confeccionar el World University Rankings by Subject 2026, la classificació mundial de les millors universitats per disciplines. El rànquing basa els resultats en divuit indicadors que mesuren el rendiment de les universitats en cinc àrees: docència, entorn de la recerca, qualitat de la recerca, internacionalització i indústria.
Tot i que respecte l’any passat la URV no millora en el seu posicionament en la classificació global en cap dels àmbits de coneixement, es manté ben situada en àmbits com ara Ciències de la Vida, Ciències Físiques, Ciències Socials i Enginyeries, en què se situa a la meitat alta del rànquing. En aquest sentit, especialment destacable és la posició en Ciències de la Vida, ja que en l’àmbit estatal es manté en la tercera posició, que comparteix amb sis universitats més. En aquest àmbit també és tercera dins el mapa universitari català, en què ocupa la quarta posició en Ciències Físiques i Ciències Socials.
La URV progressa també en àmbits com ara Economia i Negocis, Medicina i Salut i Ciències de la Computació, ja que guanya posicions en la classificació d’universitats espanyoles.