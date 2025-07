La URV fa una reserva pressupostària d’1,94 MEUR pel trasllat de la Facultat de Medicina

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili (URV) aprova una reserva pressupostària d’1,94 milions d’euros que es destinarà a la construcció de la futura Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al campus Bellissens. Una acció que arriba gràcies al fet que la universitat va tancar l’exercici 2024 amb un elevat romanent que els ha permès fer aquesta reserva.

El vicerector d’Economia, Infraestructures i Relacions Institucionals de la URV, Juan Antonio Duro, qualifica aquest gest com una mostra del «compromís ferm» per part de la universitat perquè el trasllat de la Facultat de Medicina sigui una realitat.

«Estem treballant tots els fronts possibles per obtenir el finançament addicional, que depèn de molts altres agents i administracions perquè la universitat no ho podria fer sola, però amb aquesta reserva iniciem el procés per començar a caminar en aquest sentit», assegura el vicerector.

Per una altra banda, Duro admet que encara hi ha molta feina per fer: «Per ara el que tenim és un informe inicial, un estudi previ que va fer l’Ajuntament de Reus on es va proposar un model per la nova facultat. Ara és el moment de fer-ho realitat i, el primer pas, és dissenyar els projectes».

Uns projectes que consistiran, com és habitual en aquesta mena d’obres, en el projecte bàsic, que determina les característiques i funcionalitats principals de l’edifici, i l’executiu, que detallarà el procés constructiu. «Aquestes són informacions tècniques absolutament imprescindibles, que també ara s’haurà de veure si primer es redacta un i després l’altre o tots dos a la vegada. En tot cas, quan puguem iniciar la seva redacció serà com col·locar la primera pedra d’una manera metafòrica», comenta.

A més, per posar encara més èmfasi el vicerector de la URV calcula que la redacció dels projectes bàsic i executiu d’una obra d’aquesta magnitud pot tenir un cost molt elevat: «No sabem quant serà fins que no ens hi posem, però per l’experiència d’altres projectes d’aquesta magnitud, la redacció dels projectes bàsic i executiu d’una obra com aquesta poden rondar els 4 milions d’euros, però això és molt a ull». Un pressupost que remarca la necessitat de desencallar un possible finançament per part d’altres administracions públiques com la Generalitat de Catalunya.

Precisament, el passat mes de febrer el rector de la URV, Josep Pallarès, va aprofitar la seva compareixença davant la Comissió de Recerca i Universitats del Parlament de Catalunya per exigir que es desencalli el finançament del projecte. Posteriorment, va insistir en el tema durant la visita de la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, a la Facultat de Medicina de Reus el passat mes d’abril.

Un trasllat necessari

Aquesta obra reivindicada des de fa anys té un doble objectiu; acostar la Facultat de Medicina a l’Hospital Sant Joan i gaudir d’un edifici a major capacitat que l’actual. La degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV, Fàtima Sabench, va explicar en el seu moment que estan gestionant «com poden» i amb «molta paciència» l’actual situació de la facultat.

«La facultat està molt vella, la infraestructura és clarament deficitària i és urgent tirar endavant un projecte de veritat com més aviat millor, no només un projecte sobre el paper. Ara mateix quan no falla una cosa, falla una altra», va lamentar.

En aquest sentit, Sabench també reivindicava que els estudiants de la universitat «es mereixen una cosa millor»: «Es mereixen unes infraestructures més dignes i d’acord amb les matrícules que paguen. Per tant, donar-hi solució ha de ser un tema que ha d’estar damunt la taula».

Cal tenir en compte que la demanda per cursar el Grau de Medicina de la URV va continuar la tendència en ascens en el curs 2024-2025 amb 745 sol·licitants. Aquest increment va suposar que la ràtio de demanda com a primera opció respecte a l’oferta va ser de 5,73 al només haver-hi poc més d’un centenar de places en oferta.

Alhora, la degana també va subratllar que «una facultat de medicina ha d’estar al costat de l’hospital, que és on estan els metges i els malalts, és el model que funciona». Concretament, va opinar que aquest «principi bàsic no es respecta des de fa molt de temps» perquè «l’Antic Hospital fa molt que va deixar de funcionar».

«Estar a prop de l’hospital et dona aquesta comunicació immediata amb els metges que donen classes i els alumnes que fan les pràctiques. Aquesta distància va en detriment de la comunicació, ja que no pots anar d’una reunió de recerca a una classe tan sols travessant un carrer», va afegir.