FORMACIÓ
Centenars de joves visiten la Fira Camins d'FP per conèixer l'oferta formativa del territori
La fira, que clou avui 19 de febrer, compta amb un total de 54 estands informatius
Perruqueria, administració, neteja bucodental, farmàcia o discjòquei, entre moltes altres, són les múltiples propostes en Formació Professional que ofereix la demarcació de Tarragona i que des d’ahir es pot conèixer al recinte firal de FiraReus Events. Enguany ha estat el torn de Reus per acollir la Fira Camins d’FP, un espai que ahir ja va acollir a centenars de joves de diversos centres educatius i en edat de començar a pensar en la formació postobligatòria. Una oferta formativa especialment àmplia en la demarcació de Tarragona amb múltiples centres tant a Reus com Tarragona, però també a altres indrets de la demarcació com l’Institut Priorat, a Falset, o l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils. En total, més d’una quarantena de centres van muntar fins a 54 estands informatius que pretenien explicar l’itinerari i continguts de la seva oferta formativa.
«Aquest espai és una oportunitat única que tenim al territori. Des de l’administració volem fer possible el benestar de les persones, assegurant-nos que disposen de la millor formació professional per aconseguir que obtinguin la millor ocupabilitat», va destacar el regidor d’Empresa, Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Òscar Subirats. «Cal connectar la formació amb l’ocupació, cal apropar el món educatiu al món productiu i l’objectiu és ajudar les persones a prendre decisions formatives realistes i ben informades», va afegir. Per la seva banda, la primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, va defensar que avui dia «parlar de Formació Professional significa parlar d’oportunitats i competitivitat». «Se sap que a Europa les empreses tenen dificultat per trobar aquests perfils qualificats i necessitem, no només crear ocupació, sinó crear talents preparats», va valorar.
Al seu torn, el secretari general de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, Francesc Roca, va considerar necessari «escoltar el que necessiten les empreses» per afrontar el repte formatiu actual. Finalment, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, va posar de manifest el treball conjunt entre administracions per a satisfer les demandes professionals de les empreses.
Entre els joves assistents els interessos formatius eren ben diferents. Per exemple, la Mireia assegurava que venia interessada per conèixer quines ofertes hi havia en l’àmbit sanitari: «Sé que vull fer alguna cosa relacionada amb medicina, així que he preguntat en aquells estands on tenien ofertes relacionades». Per un altre costat, el Manel buscava alguna opció relacionada amb l’esport i assegura que està valorant algunes opcions de graus que ha vist durant la fira. Ara bé, en el cas de l’Albert anava més perdut: «No sé si faré un grau o què. No sé molt bé a què em vull dedicar i a veure si puc sortir de dubtes». La fira, amb un total de 3.350 metres quadrats d’exposició, espera rebre entre els dos dies prop d’unes 2.000 visites. Tot i que bona part del públic són alumnes de diversos centres del territori, l’entrada és lliure i avui es podrà accedir novament des de les 9.30 fins a les 19 hores.
Reus
L'Ample acaba amb la Reina Carnestoltes
Sergi Peralta Moreno