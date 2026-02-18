MUNICIPAL
Reus destina més de 315.000 euros per reforçar la neteja i la jardineria als patis escolars
El nou contracte municipal abasta 28 centres educatius i inclou el manteniment de 900 arbres durant dos anys
L’Ajuntament de Reus ha tret a licitació un nou contracte per millorar els serveis de neteja, jardineria i esporga als patis dels centres educatius municipals, amb un pressupost total de 315.475,33 euros (IVA inclòs). L’anunci s’ha publicat al perfil del contractant i permetrà reforçar el manteniment dels espais exteriors de 28 equipaments educatius de la ciutat.
La regidora d’Educació i Ciutadania, Piular López, ha explicat que aquesta actuació respon a la voluntat de garantir el bon estat de conservació i neteja dels patis i zones exteriors, ja que són espais essencials per al desenvolupament de l’activitat educativa. Per la seva banda, el regidor de Via Pública, Daniel Marcos, ha remarcat que la millora de la neteja i la jardineria és una prioritat del Govern municipal, especialment en entorns escolars, on les condicions de seguretat i higiene són encara més rellevants.
El contracte dona servei a 28 centres educatius municipals, entre escoles, llars d’infants i un centre d’educació especial, i inclou actuacions sobre un total de 900 arbres. Les tasques de jardineria contemplen treballs d’esporga i, si cal, tala d’arbrat, així com el control fitosanitari, amb especial atenció a plagues com el morrut de les palmeres i la processionària dels pins.
Pel que fa a la neteja, el servei inclou l’escombrat de superfícies, el buidatge de papereres, el manteniment i neteja d’embornals i la retirada d’excrements d’aus acumulats sobre paviments durs.
La licitació es divideix en dos lots diferenciats per adaptar millor el servei a les seves característiques tècniques. El primer, corresponent als serveis de neteja i manteniment de jardineria, compta amb un pressupost de 237.918,20 euros. El segon, destinat a l’esporga i treballs especialitzats d’arbrat, té un pressupost de 77.557,13 euros.
La durada prevista del contracte és de dos anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues addicionals d’un any cadascuna. Aquest nou contracte se circumscriu als centres educatius municipals i complementa el servei general de poda de l’arbrat de la ciutat, adjudicat a l’empresa Urbaser SA, amb una despesa màxima anual de 388.000 euros.