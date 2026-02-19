CULTURA
El Carnaval de Reus es despedeix amb la crema del Braç Incorrupte
La Sang o el Museu d'Art i Història van ser els temes de burla
l El Carnaval de Reus 2026 ja és història. Amb la tradicional crema del Braç Incorrupte a la plaça del Mercadal i les Set Virtuts escortant l'arribada de la Quaresma comença el compte enrere per Setmana Santa. Ara bé, el Ball de Diables va aprofitar l'avinentesa per recordar un parell o tres de temes que han estat d'interès per la ciutat. Per exemple, amb el renovat Museu d'Art i Història, on no semblen estar molt contents d'alguns detalls: «Ja heu vist la part de les festes? No cal ni que us hi acosteu!». «Segons hi posa allí, el drac és de l'any 81. Me l'heu fet onze anys més iaio. Crec que és un cop massa dur!».
Per un altre costat, no es van oblidar del «drama en estat pur» i tots els seus protagonistes: «L'Olmos ben encaputxat, el Planelles serraller. El Sant Crist està espantat i trucant a Llucifer! El Piñol menjant crispetes, Vall amb Dansa de la Mort. La Setmana Santa amb crestes, això sembla el Pintor Rock!». Sense cap mena de dubte, mai s'havia parlat tant sobre la Setmana Santa durant el Carnaval a Reus.
