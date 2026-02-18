INNOVACIÓ
Eurecat busca voluntaris vegetarians i vegans per testar un suplement
L'estudi pretén avaluar una suplementació de vitamina B12
El centre tecnològic Eurecat busca voluntaris per participar en un estudi d'intervenció nutricional en persones que segueixen una dieta vegetariana o vegana. En aquest es provarà l'efecte de la suplementació de diferents formes de vitamina B12 no procedents de fonts animals, en el seu estat nutricional i en la seva qualitat de vida. Les persones participants de l'estudi, anomenat NORMB12, rebran assessorament a càrrec de nutricionistes d'Eurecat i es beneficiaran d'una avaluació que inclourà paràmetres antropomètrics, que els permetran conèixer millor l'estat de salut propi, especialment pel que fa als nivells de vitamina B12.
Segons explica la responsable de la Línia d'estudis clínics de la Unitat de Nutrició i Salut d'Eurecat, Anna Crescenti, «la seva participació aportarà una contribució valuosa a l'avenç científic i mèdic, ja que ajuda a millorar el coneixement i els tractaments relacionats amb la deficiència d'aquesta vitamina, beneficiant potencialment moltes altres persones en el futur». L'estudi, que necessita els darrers 4 voluntaris, té una durada de tres mesos amb un total de vuit visites presencials a la seu d'Eurecat a Reus, situada a l'avinguda Universitat número 1. Les persones interessades es poden inscriure emplenant un formulari en línia o poden demanar més informació a través del telèfon 636 944 723.