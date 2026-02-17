POLÍTICA
Junts proposa ajudes fiscals per reactivar el comerç de Reus
El grup municipal exigirà un estudi independent sobre la´campanya de Nadal, un pla d’usos i un pla estratègic de reactivació econòmica
Junts per Reus defensa un paquet de bonificacions fiscals per evitar el tancament de comerços i facilitar l’arribada de nous establiments. Entre les principals mesures, el grup municipal proposa implementar la «Llicència d’Activitat Zero», que implica l’exempció del 100% de la taxa de llicència d'activitat per a noves obertures durant el 2026 i el 2027 o incloure una partida pressupostària d’ajuts, a fons perdut, per a nous negocis i d’aquells situats en plantes superiors que passin la seva activitat a peu de carrer.
Així mateix, la iniciativa inclou una moratòria en el pagament d’impostos per la creació de nous negocis o per al relleu generacional de negocis històrics i la bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a la rehabilitació de locals que portin més de 12 mesos tancats i fomentin la creació d’ocupació declarant-los d’especial interès o utilitat municipal.
En paral·lel, en una moció que Junts portarà en el ple de l’Ajuntament d’aquest divendres, també demana la redacció i aprovació d'un pla d’usos municipal, que ha de fixar les zones de saturació comercial, permetre les multillicències i limitar les llicències per a establiments que no aportin valor afegit (com botigues de conveniència 24h), protegint la diversitat i l’equilibri entre barris i centre.
Així mateix, el grup municipal sol·licita externalitzar de forma immediata un estudi d’impacte econòmic. Aquesta anàlisi hauria d’estudiar el retorn econòmic de la campanya de Nadal i les principals fires de la ciutat, servint de base per a la rectificació o reorientació de les polítiques de promoció, que haurien de concloure en un pla estratègic de reactivació econòmica i, d’aquesta manera, substituir la campanya Reus Espais Vius, que ha estat clarament insuficient.
La portaveu del grup municipal i cap de l’oposició, Teresa Pallarès, es mostra contundent en la diagnosi de la situació actual: «Reus ha estat històricament un referent comercial a Catalunya, però no podem viure de rendes ni de l'autocomplaença. El model de 'ciutat aparador' del Govern està esgotat si no va acompanyat d'una rendibilitat real per als nostres botiguers». A parer seu, la combinació d'inflació i falta de polítiques valentes està provocant una pèrdua d'identitat: «No ens podem permetre que els nostres eixos comercials entrin en una espiral de degradació, mentre el Govern de PSC, ERC i ARA es limita a presentar dades que el sector mateix qüestiona».