MÚSICA
Les Perles de l’Accents s’expandeixen pel Camp de Tarragona amb una edició més plural i compromesa
El cicle reforça la seva vocació territorial amb concerts a cinc municipis i una programació que aposta per la paritat i la diversitat artística
Les Perles de l’Accents enceten aquest 2026 la seva segona edició amb una programació que combina noms consolidats amb noves veus de l’escena musical actual. El cicle manté la seva essència —concerts singulars i de proximitat— i fa un pas endavant consolidant el seu abast territorial amb actuacions repartides entre Reus, Alcover, Mont-roig del Camp, la Selva del Camp i l’Argentera.
Les Perles de l’Accents tornen a apostar per una proposta artística que entén la cançó d’autor en el seu sentit més ampli, obrint-se amb naturalitat a sonoritats pop, rock i folk. El projecte reuneix veus i mirades diverses que destaquen tant per la qualitat musical com per la força del seu missatge, posant la música al servei del compromís social. Les seves propostes reivindiquen causes imprescindibles com el feminisme, el respecte per la diversitat, la llibertat sexual, la riquesa lingüística i la defensa dels drets de les minories, convertint cada actuació en un espai de sensibilització, expressió i celebració de la pluralitat.
Cal recordar que Les Perles de l’Accents és una proposta que va néixer l’any passat amb l’objectiu de descentralitzar l’oferta del Festival Accents de la tardor, amb dos propòsits: oferir estrenes discogràfiques en exclusiva a les poblacions que l’acullen i programar concerts únics, ja sigui per l’espai que els acull —com l’escenari del Teatre Fortuny, Mas Tallapedra, la platea del Bartrina— o per la col·laboració amb altres artistes o la singularitat de les propostes.
La presentació de les Perles de l’Accents ha tingut lloc aquest matí a l’escenari del Teatre Bartrina amb la presència del regidor de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens; la regidora de Cultura de l’Argentera, Meritxell Vallverdú; el músic Juantxo Skalari i el director artístic de la programació, Isaac Albesa.
Estrena de disc i inici de gira
L’inici del cicle serà a la sala Lo Submarino de Reus, el 27 de febrer, amb un concert de Juantxo Skalari, que presentarà el seu nou disc El tiempo perdido – Radical Park Episodio 2. Després de més de 30 anys reivindicant l’ska, el rocksteady i el reggae, Juantxo Skalari arribarà a Reus amb La Rude Band per oferir en primícia les noves cançons en la ciutat on resideix des de fa més de dues dècades. La cita arriba després que la banda fos guardonada amb el Premi ARC 2025 a la Millor Gira Internacional, consolidant així la seva presència com un dels noms més importants del panorama musical estatal. Tot just el nou disc surt aquest divendres a totes les plataformes i a les botigues.
El cicle continuarà amb una sèrie de concerts que combinen trajectòria i experimentació. L’1 de març al Teatre Bartrina, la mallorquina Maika Makovski presentarà Bunker Rococó, un disc produït a Bristol que alterna moments íntims i arranjaments complexos amb influències de ritmes balcànics, estructures pop i sonoritats clàssiques, mostrant la capacitat de la cantant mallorquina per desafiar-se constantment i connectar amb un públic curiós i exigent. Aquest concert havia de ser la clausura de l’Accents l’any passat, però es va haver de posposar fins aquest mes de març, just uns dies abans que la cantant celebri dues dècades de trajectòria al Palau de la Música a Barcelona.
La proposta escènica del músic de Vila-seca Joan Claver XPerience arribarà el 6 de març a Lo Submarino, oferint un directe que fusiona jazz, pop i electrònica amb vocoders, sintetitzadors i instruments acústics, creant un univers sonor en constant evolució. Uns dies després, el 8 de març a Alcover, Anna d'Ivori presentarà l’espectacle Lux et Umbra, un treball introspectiu que explora llums i ombres i convida el públic a reflexionar sobre el pas de la infància a la maduresa.
El projecte Els Miralls de Dylan, amb Gerard Quintana i Jordi Batiste, serà protagonista el 13 de març al Teatre Bartrina amb un concert que recupera clàssics de Bob Dylan adaptats al català, combinant virtuosisme i sensibilitat amb un repertori que revela la faceta més intimista dels artistes. Aquesta és una oportunitat única d’escoltar aquest projecte que Quintana i Batiste van posar damunt la taula fa 20 anys i que ara continua sent igual de vigent.
L'endemà, Ferran Palau estrenarà el seu nou disc Aniversari feliç, un treball que busca elevar les cançons cap a horitzons sonors més amplis a través de cordes, vents i guitarres reverberades, oferint un directe atmosfèric i poètic.
Des de Múrcia i amb la col·laboració del circuit RCC i Anima’t, Maestro Espada debutarà a Reus el 20 de març amb un concert que combina instruments tradicionals murcians amb textures electròniques i pop, creant un collage sonor amb gran personalitat.
El 10 d’abril, la cantautora i clarinetista Míriam Farré oferirà al Castell del Paborde de la Selva del Camp Eclipsi, un concert amb influències llatines, arrel i dramatúrgia que reivindica el poder de la transformació femenina.
2a edició de La Nit de les Roses
Entre els concerts destacats de Reus, Mishima tornarà el 25 d’abril al Teatre Fortuny amb La nit de les roses, combinant la música del grup liderat per David Carabén amb intervencions de tres poetes contemporanis encara per definir. L'endemà, Olga Zoet portarà la seva fusió de música d’autor, pop i electrònica a la Plaça Mossèn Gaietà Ivern de Mont-roig del Camp, oferint un concert íntim i reflexiu.
El primer cap de setmana de maig inclou la proposta familiar de Ramonets al Teatre Bartrina, una de les novetats de l’Accents que permetrà gaudir a grans i petits d’un grup de rock a la platea del Bartrina sense cadires, com si d’una sala de concerts es tractés. La programació també comptarà amb la presentació en primícia a les nostres contrades del tercer disc d’Escarteen Sisters, Pedra i Ploma, a la Societat Unió de l’Argentera, un treball que combina cordes vocals i instruments fregats amb influències de música de cambra, folk, jazz i ritmes africans.
Brighton 64 oferirà el seu concert de comiat el 8 de maig al Teatre Fortuny, mentre que la guitarrista i cantautora Amaia Miranda presentarà el seu darrer treball a Mas Tallapedra el 17 de maig, dins del minicicle Concerts Ocults. Els gironins Minibús Intergalàctic completaran el mes de maig amb l’estrena del seu nou disc el 22 de maig a Lo Submarino.
Finalment, el concert de Nacho Vegas, inicialment previst per al 28 de febrer, s’ha reprogramat a l'1 d’octubre al Teatre Fortuny de Reus, on presentarà el seu disc Vidas semipreciosas, un treball poètic i intens que explora la bellesa de l’imperfecte i del quotidià.
Les lletres de l’Accents
Les Perles de l’Accents també s’ha volgut sumar al projecte paral·lel de les lletres de l’Accents que presenta llibres sobre música o en els quals la música hi té un component especial. En aquesta ocasió, el periodista i escriptor de Montbrió del Camp Pere Francesch, actualment responsable de Cultura de l’Agència Catalana de Notícies, presentarà la novel·la No oblidis el teu nom (Columna). L’acte, que es farà al Centre de Lectura el dilluns 20 d’abril a les 19.30 h, estarà presentat per Montse Auqué.
Les Perles de l’Accents és un projecte d’Empenta Cultural que compta amb la direcció artística d’Isaac Albesa i amb el suport institucional de la Diputació de Tarragona, la Generalitat de Catalunya, l’Inaem, els ajuntaments de Reus, la Selva del Camp, l’Argentera, Mont-roig del Camp i Alcover, i la col·laboració del Centre de Lectura i Reus Ocult. L’empresa Constecnia SL és la patrocinadora de Les Perles de l’Accents.