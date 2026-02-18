PATRIMONI
La Casa Navàs continua batent rècords: més de 54.000 visitants el 2025
L'edifici modernista tanca el 2025 amb més de 54.000 visitants
La Casa Navàs continua batent rècords any rere any. L’edifici modernista va tancar el 2025 amb més de 54.000 visitants, un 5,7% més que el 2024. «La Casa Navàs continua sent un atractiu cultural de primera línia», va valorar la responsable de l’equip de guies, Pilar Rubio, que va subratllar l’objectiu «d’acostar la gent a la cultura i el patrimoni».
La major part del públic és de proximitat. Catalunya és l’origen de més del 50% dels visitants, amb un paper destacat dels barcelonins i dels reusencs. Això no obstant, cada vegada venen més turistes. L’individu internacional supera el 25%, essent França el principal país emissor, seguit d’Alemanya. En el cas de residents en altres punts de la geografia espanyola, el País Valencià i la Comunitat de Madrid encapçalen la classificació, seguits per Aragó, Andalusia i el País Basc.
Rubio va destacar que els resultats, ja consolidats, responen al fet que el complex de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner és «una obra de modernisme en majúscules» i que la seva visita és «com si fessis un viatge en el temps». «El producte està i és excel·lent, però es valora molt l’experiència que passes a la casa», va comentar. En aquesta línia, va compartir que es coneix la casa amb l’oïda, gràcies al coneixement dels guies, i els ulls.
Amb relació al perfil de visitants, la responsable de l’equip de guies va apuntar que cada vegada són més de caràcter cultural, és a dir, que no responen a un turista que visita la platja i la Costa Daurada i que acaba a la Casa Navàs per casualitat. «Quasi tothom sap què ve a veure», va assenyalar. Tot i que l’estiu concentra el volum més gran de gent de l’any, especialment referent a curiosos provinents de l’estranger, durant la resta de mesos aflora el turisme nacional, concentrat en caps de setmana o amb visites d’escolars i gent gran. A més, es treballa per fomentar la desestacionalització amb l’oferta d’experiències diferents.
