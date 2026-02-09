Patrimoni
La torratxa de la Casa Navàs avança: objectiu 2026
No concreten cap data, però esperen enllestir l'obra enguany
La torratxa de la Casa Navàs és cada vegada més a prop de ser una realitat, alhora que l'obra, d'alta complexitat i sense cap mena de precedent, continua fent passes tal com diu la dita: «A poc a poc i bona lletra». Actualment, la secció de la torratxa que arriba fins a l'altura del terrat de la casa estaria pràcticament enllestida, amb detalls encara a acabar. Pel que fa a la secció superior, tan sols estaria col·locada per ara l'estructura d'acer que subjectarà la torratxa en compliment de la normativa de seguretat vigent. La torratxa ha estat construïda sent el màxim fidel possible a l'original que va ser destruïda durant un bombardeig de la Guerra Civil l'any 1938, i pretén recuperar la detallada decoració a través de la pedra o els vitralls. Segons confirmen fonts de la Casa Navàs a Diari Més, la previsió és que l'obra pugui acabar enguany, tot i que no s'atreveixen a establir cap data concreta.
Tal com va explicar en el seu moment Joan Tous, de Tous Arquitectes, el repte tècnic ha tingut com una de les principals dificultats l'adaptació del projecte a la normativa de seguretat, ja que una rèplica idèntica de la torratxa original no l'hauria complert. Per aquest motiu, es va haver d'incorporar una estructura d'acer inoxidable per donar més resistència. A més, la torratxa estava feta amb pedra de Vinaixa, que és la pedra utilitzada a tota la casa a excepció dels porxos, fets amb pedra de Montblanc que és més resistent. La pedra de Vinaixa és més tova i arenosa, fet que va obligar a cuidar detalls com la col·locació dels caragols de subjecció o de la base que sustenta l'estructura d'acer. A més, la base de l'estructura compta amb sis aspes per tal de repartir el pes. Un altre element a destacar és la gàrgola, on actualment ja hi ha especificat l'espai que ocuparà en un futur.
Context
La reconstrucció de la torratxa presentava diversos dubtes. Primer, la seva complexitat tècnica que s'ha anat demostrant amb el pas del temps. Tal com apuntaven els seus artífex: «Quantes reconstruccions de torratxes s'han fet a Catalunya en els últims anys? Cap». «Per sort hem hagut de corregir algunes coses durant l'obra, però en cap moment ha calgut desmuntar res», va apuntar Xavier Nualart, arquitecte tècnic i cap d'obra de Constècnia, fet que demostra que els deures previs a l'inici de l'obra es van fer.
Per un altre costat, els responsables també buscaven la justificació darrera de reconstruir la torratxa i no mantenir l'aspecte de les últimes dècades. En primer lloc, Tous ho va justificar amb què la torratxa, ubicada en una cantonada, esdevé un punt molt important de les dues façanes de l'edifici: «Domènech i Muntaner volia singularitzar aquella cantonada». Per un altre, va argumentar que la manera en què va desaparèixer no va ser perquè «feia nosa i per desgast», sinó que va ser d'una manera «traumàtica».
Promocions
Guanyador d'aquesta setmana de l'entrada doble pel cinema
Redacció