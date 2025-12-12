Cultura
Publiquen un llibre per "reviure" una visita a la Casa Navàs
És obra de l'escriptor Raimon portell i es pot adquirir, en diferents idiomes, a les llibreries o a l'edifici modernista
L’escriptor Raimon Portell és l’autor de La Casa Navàs, una nova obra que busca «posar la mel a la boca» a qui no hagi entrat a l’edifici modernista de Lluís Domènech i Montaner i oferir la possibilitat d’«endur-te un record per poder-ho reviure» als seus visitants.
El volum compila fotografies —de l’interior i l’exterior— i històries que relaten el procés que ha viscut l’immoble, des de la seva concepció fins a l’actualitat. Recorda vivències com que la propietat va donar «carta blanca» a l’arquitecte perquè «fes el que li vingués de gust», amb l’única condició que els baixos havien de ser una botiga i ocupar tota la finca. «Quin problema té això? Qualsevol casa o palau que es construís havia de tenir un pati i Domènech i Montaner l’integra dins de la casa», va compartir Portell en la presentació del llibre. Tampoc oblida l’esclat d’una bomba al carrer de Jesús, que va provocar la caiguda del capcer i la torratxa.
La Casa Navàs estarà a la venda a les llibreries de Reus i al complex modernista, per un preu de 15 euros. També s’està parlant perquè arribi fora de la ciutat. Hi haurà disponibles dues versions, una en català i anglès i l’altra en castellà i francès.
L’autor va relatar que ha estat «un luxe» preparar els exemplars. «És gairebé un miracle que la casa s’hagi mantingut des del moment que es va acabar fins ara amb tot el mobiliari que es va pensar al seu lloc», va afirmar. En el seu cas, va conèixer la Casa Navàs arran de l’obra Casa Navàs i el modernisme del sud de Catalunya, de Josep Maria Buqueras, en què va tenir ocasió de col·laborar. «Que jo sàpiga, un conjunt així d’una casa particular que s’hagi mantingut no en conec més», va expressar. Va comparar-la amb la Vil·la Tugendhat, de Ludwig Mies van der Rohe, a Brno (República Txeca). Construïda al voltant del 1930, ha estat renovada per recuperar l’aspecte original, atès que, durant dècades, va ser objecte de reformes per adoptar funcions com una escola de dansa o un centre de rehabilitació per a infants. «La diferència és que aquí no ha calgut reconstruir: sí endreçar, restaurar, netejar; s’ha fet molta feina, però no conec una altra casa com aquesta que s’hagi mantingut», va tancar Portell.
