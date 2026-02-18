ENTREVISTA
Berta Cabré: «TurisMarket ja és molt coneguda. Ens ha sorprès que s'hagi consolidat en tan poc temps»
La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT) destaca la gran varietat entre els més de 100 expositors que participaran en la tercera edició de la fira del turisme
Tot i que sigui la tercera edició de TurisMarket, sembla que l’esdeveniment està plenament consolidat.
«Absolutament. Tenim aquesta sensació tant des de la Federació com des dels professionals que exposen a la fira any rere any. Quan parlem de TurisMarket ja és com si la següent edició fos una cosa que es dona per descomptada i quan anem explicar a fora què és TurisMarket ja és una fira molt coneguda. Ens ha sorprès, i satisfet, que en tan poc temps hagi tingut aquesta consolidació en el territori. Estem molt contents».
De la primera a la segona edició la fira va créixer i en aquesta tercera ha tornat a créixer. Com ho valores?
«La veritat, veient com havia anat la fira la primera edició ja vam pensar que podria créixer, i així va ser. I respecte a l’any passat hem fet una reestructuració per tal d’organitzar aquesta tercera edició i acollir aquest creixement. Potser al final ens quedarà petit i tot l’espai de FiraReus, però estem molt contents en aquest aspecte i hem d’agrair tant l’esforç per part de Redessa com dels expositors que aposten per nosaltres. A més, que les empreses que venen a exposar decideixin repetir significa que tenen resultats bons».
Com ha estat la relació amb Redessa?
«Estem molt contents. Hem tingut una molt bona coordinació entre els equips tècnics tant de la Fira com de la Federació. S’ha establert una molt bona sintonia entre ambdues parts i hem d’estar agraïts, perquè hi ha molta feina i això ho ha facilitat moltíssim».
AGRAïMENT
Heu aconseguit també que TurisMarket, a banda de comptar amb negocis i administracions públiques, també hi hagi institucions acadèmiques i comercials.
«Quan ens vam plantejar organitzar TurisMarket vam fer una mirada de 360 graus en el sector turístic per identificar quines són les seves necessitats i quins són els nostres actius que, fins i tot, van més enllà de la nostra activitat. Hem tingut molt bona sintonia amb les administracions públiques com Redessa i l’Ajuntament de Reus, però també amb la Diputació i el Port de Tarragona. Ara bé, enteníem que havíem d’anar més enllà perquè això és una fira professional pensada per la indústria turística que té efectes col·laterals en l’àmbit econòmic i, per tant, volíem comptar amb les Cambres de Comerç tant de Reus com Tarragona. No obstant això, fins i tot així ens quedava coixa aquest vessant centrat en el talent professional, per això vam establir el contacte amb la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils, per apropar els futurs talents del sector turístic a què coneguin de primera mà el sector d’avui dia, les últimes novetats del mercat i allò que s’està coent ara mateix».
Què us diuen els estands, tant aquells que repeteixen per tercer cop com els que participen per primera vegada?
«Els que visiten per primera vegada TurisMarket demanen referències. Aquells que van fer l’aposta cega de participar en la primera edició hem d’estar molt agraïts, perquè un cop passes la primera edició tot se simplifica i els resultats tant de la primera com la segona ens permeten explicar-nos encara millor per aquest tercer any. Hem viscut dues edicions amb molt bona acollida i assistència i el que entenem és que és important que sigui una fira útil, que es tradueixi en establir nous contactes i conèixer nous productes. Fins i tot, ha permès algunes vegades que algunes empreses que ja són proveïdores d’altres es puguin conèixer cara a cara. Pensem que el contacte humà és important».
El sector turístic és multidisciplinari, com es veurà això dins de la fira?
«Crec que qui vingui podrà veure tot allò que un professional del sector necessita veure. Òbviament, sempre ens agradaria tenir més, perquè quan visites una fira el que ens agrada és veure molta varietat, però molt poques coses queden ja fora. Potser l’aspecte que destaca més és el de producte, però hi ha també moltes empreses relacionades amb serveis de tota mena. Podrem trobar des d’empreses d’informàtica que oferiran innovacions tecnològiques per aplicar fins a d’altres relacionades amb la qualitat sanitària. De tot».
TurisMarket torna el 2 i 3 de març
Reus
El saló TurisMarket preveu superar els 6.000 visitants amb la seva segona edició
Sergi Peralta Moreno