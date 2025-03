Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

El TurisMarket, el saló dels professionals de l’hostaleria i el turisme de la província de Tarragona, ha obert les portes de la seva segona edició. La Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), l’organitzadora del certamen, preveu que més de 6.000 persones passin entre ahir i avui per les instal·lacions de firaReus Events per interessar-se per les novetats que presenten els 103 expositors —gairebé el doble que l’any passat—.

«Aquest espai és l’oportunitat perfecta per compartir coneixement i crear sinergies per impulsar aquesta indústria que és clau per a la nostra economia», va assenyalar el president de PortAventura World, Arturo Mas-Sardá. Alimentació, salut i roba laboral, interiorisme, energies renovables i noves tecnologies són només cinc dels sectors presents en un TurisMarket que, a banda dels estands, ha programat tallers, ponències i demostracions. En un dels primers showcookings, es presentaven «idees d’esmorzar que podem oferir en la nostra cafeteria o bar».

La presidenta de la FEHT, Berta Cabré, va destacar que la fira és un espai «on trobar allò que ens permetrà ser millors, créixer i aportar qualitat» en una indústria que representa el 26% del PIB de la demarcació. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, va subratllar que el desenvolupament econòmic del país «irradia des del turisme», atès que la riquesa acaba impactant en múltiples sectors.

«L’aposta des de les institucions ha de ser ferma, evident, infrangible», va expressar. En aquesta línia, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va comentar que la «suma de factors ens fa un punt estratègic i diferencial de la resta del món». «Fem d’un sector estratègic per al nostre territori un sector puntal i de referència», va concloure.

Mas-Sardá, a càrrec de la inauguració de la fira, va remarcar que al TurisMarket es presenten «noves tendències, es creen aliances i es posa de manifest el dinamisme d’un sector que no s’atura». Així mateix, «és un espai per reflexionar sobre els reptes de futur: la digitalització, la necessitat d’oferir experiències úniques, la sostenibilitat», va plantejar.

Per al president de PortAventura World, el turisme «ha estat i continua sent un dels principals motors econòmics del nostre territori», que «no només genera ocupació i riquesa, sinó que ajuda a preservar el nostre patrimoni cultural i natural».

«Cada visitant que rebem és una oportunitat que tenim de demostrar qui som», va dir. També va destacar la transformació «significativa» que ha viscut el sector, amb l’objectiu de desestacionalitzar el turisme, diversificar l’oferta i apostar per la sostenibilitat.

Enguany, la fira ha refermat la seva aposta per la formació. Les classes de diferents graus de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV es desplacen a firaReus perquè els estudiants tinguin contacte directe amb els professionals del sector. Així mateix, avui, tindrà lloc una nova edició del Treballa al Turisme, la jornada d’ocupació que connecta els interessats a treballar del turisme amb les empreses.