TurisMarket es consolida com a fira referent del sector turístic i creix fins als 120 expositors
La 3a edició de l'esdeveniment tindrà lloc els dies 2 i 3 de març a firaReus Events
La Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT) organitza la tercera edició de la fira TurisMarket els dies 2 i 3 de març un cop més a les instal·lacions de firaReus Events. L’horari d’obertura serà de 10 a 19 hores i, per segon any consecutiu, creix en presència d’empreses del sector turístic amb un total de 120 expositors confirmats, respecte als 100 que va haver-hi l’edició anterior. D’aquesta manera, i amb una trajectòria curta, TurisMarket es consolida com un esdeveniment anual de referència del sector turístic dins del Camp de Tarragona. La presidenta de la FEHT, Berta Cabré, destaca que la fira continuarà en el seu objectiu «d’aproximar els proveïdors i productors del territori als professionals turístics per donar resposta a les seves necessitats». Precisament, apunta a la gran varietat de perfils d’empreses proveïdores per satisfer les «diverses necessitats de la indústria turística de casa nostra».
A més, amb el creixement de la fira també s’espera un increment de visitants, ja que en la primera edició hi va haver més de 5.000 visitants, es van assolir els 6.000 l’any passat i «confiem enguany arribar a la xifra dels 7.000 visitants». Uns visitants que, tal com explica la presidenta, provenen en bona part del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, àrea d’influència de la Federació, però que l’any passat «també vam detectar gent que ens visitava des de més enllà, com Lleida o Castelló». A més, l’espai oferirà, a banda de l’oportunitat de disposar d’un estand, la possibilitat de dur a terme diverses activitats com presentacions de producte o tallers pels visitants. Tot i que encara no s’ha definit quina serà l’agenda d’activitats, es preveu fer pública abans de l’inici de la fira.
Per un altre costat, el conseller delegat de Redessa, Josep Baiges, fa valdre la bona sintonia entre totes les entitats i institucions implicades en l’organització de TurisMarket. «Començo a pensar que se’ns quedarà petit l’espai, perquè cada any no només és que tornin els de l’any anterior, és que venen més», felicita Baiges. Per aquest motiu, considera que instal·lacions com firaReus Events han de respondre «a l’interès objectiu dels sectors que les capitalitza, i en el cas del TurisMarket queda ben clar que és així».
Jornada Treballa al Turisme
Alhora, en el marc de TurisMarket tornarà a tenir lloc la Jornada Treballa al Turisme, que arriba a la seva vuitena edició. Aquest esdeveniment, organitzat en col·laboració entre la Cambra de Comerç de Reus i la FEHT, té com a objectiu connectar persones amb interès de treballar en el sector turístic amb empreses del territori, facilitant el contacte directe i generant oportunitats laborals. El president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora, assenyala que «és la tercera vegada que ho fem amb la FEHT i en les últimes edicions la jornada va comptar amb la participació de més de 1.500 persones i de desenes d’empreses». A la vegada, afirma que avui dia ja hi ha confirmada la participació d’una trentena d’empreses per aquesta vuitena edició «que representen a més de 65 hotels, càmpings o agències», oferint al voltant de «2.100 vacants».
El present i el futur del sector turístic
