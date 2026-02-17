GASTRONOMIA
L'Expo-Profit omple la plaça Prim per recuperar forces després del Carnaval
Les comparses de Carnaval van oferir tota mena de menjars
Després de dies intensos de Carnaval on tothom ha acabat ben baldat, cal tornar a recuperar forces com si fos Dijous Gras. Per aquest motiu, la plaça Prim va acollir un cop més l'Expro-Profit, on per un preu assequible qualsevol interessat es podia posar les botes fins a l'hora de dinar. Només arribar a la plaça ja atreien les olors de les diferents propostes per part de les entitats i comparses implicades, barrejat amb l'olor inconfusible de carn a la brasa. Cansalada, llonganissa, migues, coca d'espinacs i amb recapte, xoriç o fesols, entre altres propostes omplien les taules llargues col·locades perquè els centenars de persones que s'aturaven agafessin força en un dilluns de ressaca. Tot sota l'atenta mirada de l'estàtua de Gaudí, encara disfressada amb motiu de les festes de Carnaval a la ciutat. Tot acompanyat i amenitzat amb música, el moment àlgid va ser a partir de les 12 hores, en què era pràcticament impossible travessar la plaça sense haver de fer el tomb.
D'aquesta manera, la rauxa del Carnaval arriba al seu final i entra en la seva etapa final, amb la vetlla de la Reina Carnestoltes que es durà a terme avui dimarts a partir de les 18 hores al Centre Cultural El Castell. Demà, Dimecres de Cendra, tindrà lloc al vespre la interpretació íntegra del Ball de la Quaresma i de les Set Virtuts i la crema del Braç Incorrupte.
Reus
La cerveseria de Reus que canvia de mans després de 25 anys: el seu propietari es jubila
Daniel Cabezas Ramírez