Comerç
La cerveseria de Reus que canvia de mans després de 25 anys: el seu propietari es jubila
El local, situat al centre de la ciutat, continuarà oferint la seva carta de cerveses i tapes als clients
La cerveseria Travelin, situada al carrer Batan de Reus, inicia una nova etapa després de 25 anys sota la direcció de Joaquim Tamayo, segons ha informat reusdigital. El propietari es jubila i deixa el negoci en mans d’un nou responsable, garantint així la continuïtat del servei que els clients coneixen.
El nou propietari del Travelin mantindrà la seva treballadora en actiu, de manera que l’atenció continuarà sent la mateixa que durant tots aquests anys. Joaquim Tamayo ha explicat que aquesta transició li permetrà dedicar-se a les seves altres passions, especialment l’art i la música.