FORMACIÓ
Reus acull una nova edició de Camins d’FP per orientar el futur professional
La fira reunirà més de 40 expositors i espera superar les 2.000 visites els dies 18 i 19 de febrer a FiraReus Events
Reus tornarà a situar-se al centre de la Formació Professional del Camp de Tarragona amb la celebració de Camins d’FP els dies 18 i 19 de febrer. La fira, d’entrada lliure, s’adreça a estudiants, famílies, persones treballadores en actiu o en situació d’atur, així com a professionals i organitzacions interessades a conèixer les diferents opcions formatives i d’inserció laboral.
Impulsada per la Regidoria d'Empresa Formació i Treball a través de Mas Carandell i la regidoria d’Educació i Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, i de caràcter itinerant, enguany tindrà lloc a FiraReus Events, amb un horari de 9.30 a 19 hores els dos dies. S’espera superar les 2.000 visites i consolidar-se com l’espai imprescindible per descobrir oportunitats professionalitzadores.
Tot i que enguany està liderada des de Reus, Camins d’FP compta amb la coorganització dels ajuntaments de Tarragona, Cambrils, Valls, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, la Diputació de Tarragona, els Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Direcció provincial del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Camins d’FP, tindrà més de 40 expositors de centres formatius públics, concertats i privats que imparteixen cicles de formació professional, programes de formació i inserció, certificats de professionalitat i cursos de formació professional per a l’ocupació, així com d’empreses, amb un espai personalitzat anomenat espai empresa i amb una presència activa en les diverses activitats.
L’edició 2026 compta amb el patrocini de la Diputació de Tarragona, el Port de Tarragona, la Cambra de Comerç de Reus, BIC Graphic Europe de Tarragona, Europastry de Sarral i SIGNO de Reus
L’ampliació important de l’espai: la fira ocuparà 3.350 m² interiors, permetent reunir en un únic recinte tots els expositors i les activitats pràctiques. Hi haurà 54 estands, una zona d’orientació professional individual, un espai de xerrades per a grups, una zona de projeccions audiovisuals, l’espai empresa, l’escenari central Talent FP per a activitats diverses relacionades amb l’FP i l’espai Experimenta FP dedicat a tallers pràctics.
I que el matí de dijous, acollirà el II Concurs de Construcció per a Estudiants de Catalunya, patrocinat per la Confederació Catalana de la Construcció i organitzat pel Gremi de la Construcció del Baix Camp i FOCONTA.
Ponències tècniques de primer nivell
- Dimecres 18 de febrer a les 12 h: 'Tendències 2026 del mercat de treball', a càrrec d’Àngel Tarriño, coordinador de l’Observatori de l’FP de la Fundació BCN FP.
- Dijous 19 de febrer a les 16 h: 'Els reptes de l’FP Dual en un món canviant', impartida per Oriol Homs, sociòleg investigador i assessor en formació i mercat de treball.
I un programa ple d’activitats inspiradores
- Entrevista amb Gessamí Caramés, xef, barista, escriptora i copresentadora del programa Cuines 3Cat.
- Tertúlia amb exalumnes.
- Activitat-concurs per a estudiants organitzada per l’equip d’orientadores professionals.
- Una àmplia programació de tallers pràctics i activitats al voltant d’itineraris formatius professionals.
- Presentacions d’empreses del territori sobre cerca de talent a l’FP i casos d’èxit d’exalumnes.
L’acte institucional d’inauguració tindrà lloc el dimecres 18 de febrer a les 10 h, presidit per l’Alcaldessa de Reus. Tot seguit, les autoritats realitzaran una visita als diferents espais de la fira.