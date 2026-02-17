RELIGIÓ
Dilluns Sant acollirà la nova Processó de la Compassió i la Misericòrdia a Reus
Alhora se celebrarà la Dansa de la Mort, a càrrec de la Confraria de la Verònica de Reus
La Confraria de la Verònica estrenarà la Solemne Processó de la Compassió i la Misericòrdia per Dilluns Sant, el dia 30 de març, d'aquest 2026. Una celebració on, com destaca la presidenta de la Confraria, Maria Victòria Gigante, s'hi veurà representada la «compassió en el gest valent i tendre de la Verònica que eixuga el rostre de Crist en el camí del calvari» i «la Misericòrdia, expressió suprema de l'amor de Crist». Concretament, la processó comptarà amb dos passos; el de la Verònica i el Sant Crist dels Pares Paüls.
Prèviament, aquell mateix dia a les 19 hores la Dansa de la Mort sortirà des de Sant Isidre i Santa Llúcia, acompanyada de Clau de Volta Ministrils de la Verònica. Ballarà davant de la seu dels Pagesos i, aleshores, seguirà cap a les Peixateries Velles, enfilarà el carreró de Sant Pere i continuarà pels carrers de Sant Pere Apòstol, de l'Hospital, de la Presó. D'allí anirà cap al Pallol, carrer de les Galanes i fins a la plaça del Mercadal. A les 20 hores serà quan començarà, des de la Parròquia de Sant Joan, la Confraria de la Verònica la seva solemne processó, en què sis cavalls obriran la comitiva. El Cor d'Arezzo acompanyarà musicalment mentre es recorren els carrers Sardà i Cailà i Sant Joan fins a arribar a la Casa March, on es lliurarà l'estendard i el guió infantil. Des d'allí el Pas de la Verònica s'incorporarà a la processó, acompanyada pel Cor Jove de l'Schola Cantorum dels Amics de la Catedral de Tarragona i aniran fins a la plaça Prim, descendiran pel raval de Jesús i torçaran pel carrer Jesús per arribar finalment a la plaça del Mercadal, on els dos itineraris es trobaran davant la casa consistorial.
Des d'allí continuaran plegats pel carrer de Monterols, plaça de Prim, carrer Llovera, plaça del Pintor Fortuny, avinguda Prat de la Riba i fins a tornar a la Parròquia de Sant Joan, on es realitzarà la darrera ballada de la Dansa. La processó finalitzarà amb una pregària comunitària i l'adoració de la Imatge del Sant Crist. La presidenta de la Confraria qualifica l'acte com «un projecte col·lectiu, un compromís amb la fe, amb la tradició i amb la ciutat». Per un altre costat, s'han programat tota mena d'actes previs durant el març per conèixer més sobre la Dansa de la Mort o la cuina de Quaresma.