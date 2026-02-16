POLÍTICA
El PP reclama mesures urgents als trams amb més accidents de la T-11 a Tarragona
La diputada Elisa Vedrina demana al Govern espanyol inversions definides, terminis clars i informació tècnica detallada
El Partit Popular ha tornat a posar el focus en la seguretat de la T-11 al seu pas per Tarragona i ha reclamat actuacions immediates als dos trams identificats com a punts negres. La diputada Elisa Vedrina ha registrat una bateria de preguntes al Govern d’Espanya i al Ministeri de Transports per exigir transparència, inversions concretes i un calendari d’execució per als Trams de Concentració d’Accidents (TCA) inclosos al Catàleg 2024.
Des de la T-11 aquest dilluns al matí al barri de Parc Riuclar de Tarragona, el PP ha explicat que aquesta via, que connecta Tarragona amb Reus, presenta dos trams inclosos en el catàleg TCA del 2024, al seu pas per Les Gavarres i a l’accés del barri de Torreforta de Tarragona amb un total de 171 accidents de diversa gravetat. «Aquests trams concentren una de les situacions de sinistralitat més preocupants de la província i es troben entre els focus d’accidentalitat més rellevants d’Espanya. L’augment de la perillositat posa en relleu una seguretat viària insuficient i un estat de conservació que no s’ajusta a l’exigència d’una via amb una intensitat de trànsit tan elevada», ha manifestat Vedrina.
Els populars han registrat una bateria de preguntes al Govern i al Ministeri de Transports per saber quines actuacions s’han portat a terme, quines hi ha previstes en matèria d’inversió en conservació i explotació en aquests dos punts de la T-11, els terminis d’execució de les actuacions i si s’ha senyalitzat segles punts com TCA. A més, s’ha demanat el desglossament tècnic amb les dades concretes d’accidentalitat amb víctimes, la intensitat diària i característiques geomètriques de la via, així com anàlisis de ris relatiu i estudi de trànsit.
«És elemental conèixer el detall tècnic d’aquests trams que representen un perill directe als tarragonins. La seguretat viària no pot quedar subordinada a la inacció ni a la manca de planificació. El Govern ha d’explicar què ha fet fins ara, quines actuacions preveu impulsar i amb quins recursos pensa executar-les. La xarxa ferroviària ha patit una desatenció evident en els darrers anys; no podem permetre que la xarxa viària segueixi el mateix camí», ha conclòs Vedrina.