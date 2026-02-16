SALUT
Un estudi de la URV vincula la vitamina K durant l’embaràs amb un millor desenvolupament cognitiu infantil
La recerca, impulsada amb l’IISPV i ISGlobal, analitza més de 1.000 mares i els seus fills
Un estudi liderat per la Universitat Rovira i Virgili (URV) aporta noves dades sobre la relació entre la nutrició materna i el desenvolupament dels infants. La investigació associa una major ingesta de vitamina K durant l’embaràs amb millors resultats en el neurodesenvolupament infantil, en una anàlisi feta a partir de més d’un miler de mares i els seus nadons. Es tracta de la primera evidència disponible que examina específicament el paper de la vitamina K1 (fil·loquinona) en aquest àmbit.
La vitamina K és coneguda principalment per la seva funció en la coagulació sanguínia, tot i que també participa en processos vinculats al metabolisme de la glucosa i la insulina, així com en mecanismes antioxidants i antiinflamatoris. Present en verdures de fulla verda i olis vegetals, fins ara no s’havia estudiat la seva possible relació amb el desenvolupament neurològic infantil ni existien recomanacions específiques per a dones embarassades.
La recerca ha estat encapçalada per Mònica Bulló, directora del grup en Nutrició i Salut Metabòlica de la URV i del Centre de Recerca TecnATox, i per Jordi Júlvez, investigador de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), en col·laboració amb ISGlobal. Els resultats s’han publicat a la revista científica Pediatric Research.
L’estudi es basa en l’anàlisi de 1.080 dones embarassades i els seus fills de la cohort BiSC. Per calcular la ingesta de vitamina K, les participants van respondre un qüestionari de freqüència alimentària amb 114 ítems. Posteriorment, es van avaluar diverses dimensions del desenvolupament infantil —com la cognició, el desenvolupament socioemocional i físic, la comunicació i el comportament— en diferents etapes de creixement.
Els resultats mostren que una ingesta més elevada de vitamina K per part de les mares s’associa amb puntuacions superiors en el desenvolupament global dels infants, així com amb millores concretes en habilitats cognitives i en el desenvolupament físic. A més, l’estudi apunta que duplicar les recomanacions actuals establertes per a la població general podria relacionar-se amb millors competències de comunicació i llenguatge expressiu en els nens.
Els investigadors remarquen que es tracta d’un estudi observacional i que, per tant, no permet establir una relació de causalitat directa. Tot i això, consideren que els resultats obren noves línies d’investigació sobre el paper de la nutrició materna en el desenvolupament neurocognitiu durant la primera infància. Segons Mònica Bulló, les evidències suggereixen que la vitamina K podria tenir un efecte beneficiós i, en el futur, contribuir a definir recomanacions dietètiques específiques per a dones embarassades.