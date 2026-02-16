Gastronomia
El restaurant de Reus que conquereix el seu primer Sol Repsol: cuina catalana amb tocs andalusos
El restaurant ofereix menús creatius, cuina catalana i andalusa i una experiència gastronòmica única
El restaurant Cervus, situat al Raval de Jesús de Reus, ha estat reconegut amb el seu primer Sol Repsol a la Gala celebrada aquest dilluns a Tarragona, que ha reunit els xefs més destacats de Catalunya i d’Espanya. Aquest guardó reflecteix el creixent prestigi de l’establiment i la feina dels seus propietaris, Lucía Fernández i Nil Bono, que sumen 20 anys d’experiència en restaurants amb Estrellas Michelin.
Cervus combina la cuina catalana amb influències andaluses i tocs francesos, reflectint les arrels dels seus propietaris, ja que Nil va néixer a Catalunya i Lucía a Andalusia. La proposta culinària busca un equilibri entre tradició i creativitat, defensant els sabors locals i donant protagonisme a productes frescos i de temporada.
El restaurant ofereix tres menús principals. El menú Cervus, per 70 euros, inclou 4 aperitius, 2 primers, 2 segons i 2 postres; el menú Ad Finem, més ampli, per 90 euros, amb 6 aperitius, 3 primers, 3 segons i 2 postres; i un menú setmanal de 40 euros, amb primer, segon i postres a elegir.
Lucía Fernández i Nil Bono disposen d’un bagatge professional destacat. Lucía es va formar a Sevilla i va treballar com a pastissera a Deliranto, mentre que Nil va estudiar a l’escola Hofmann de Barcelona i ha passat per restaurants com Speisemeisterei (Stuttgart) o Can Bosch a Cambrils.
El restaurant compta amb una valoració de 4,9 sobre 5 a Google, i les opinions destaquen tant la cuina com l’experiència global: “Espectacular! Hem sortit encantats... ens van fer sentir com a casa des que vam entrar”, comenta un client. Un altre afegeix: “Plats d’alta cuina que parlen per si sols”.
Amb aquest Sol Repsol, Cervus es consolida com un referent gastronòmic a Reus, oferint menús creatius, sabors ben equilibrats i un ambient cuidat que convida a descobrir la fusió catalanoandalusa. El reconeixement reforça el panorama culinari de la província i situa els seus xefs com a exponents de l’alta cuina local amb projecció nacional.