EQUIPAMENTS
Els jutjats es preparen per rebre nous jutges i adaptar-se a la llei d'eficiència
El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha tret a licitació el contracte d’obres per adequar els espais
El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica invertirà uns 5 milions d’euros per reformar els Jutjats de Reus. La intervenció actuarà als sistemes de ventilació i climatització i a la coberta, i permetrà adequar els espais de l'edifici per adaptar-se a la nova llei d’eficiència judicial, però, també, per preparar-se per a l’eventual arribada de noves unitats judicials.
Fonts del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica apunten que les obres que es duran a terme als jutjats responen a dues qüestions principals. D’una banda, preparar l’espai per a possibles «noves unitats judicials», arribin amb la convocatòria del 2026, el 2027 o davant qualsevol eventualitat. A més, permetran adequar l’entorn a la llei 1/2025 d’eficiència judicial, que cerca la racionalització del sistema i l’impuls de serveis comuns que donen assistència de manera transversal a les places judicials.
El Govern de l’Estat va anunciar, a finals de gener, la creació de 500 noves places de jutge el 2026, 91 de les quals estaran destinades a Catalunya. L’esborrany del Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts proposa l’obertura d’una nova plaça a la secció social del Tribunal d’Instància de Reus, una decisió que resoldria una petició històrica de la ciutat. Fins al 26 de febrer, les comunitats autònomes tenen temps per enviar esmenes i ajustar la distribució definitiva de les unitats. «Tenim capacitat plena per assumir totes aquestes noves unitats judicials», va expressar el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, en una compareixença la setmana passada. «Es tracta d’una notícia excel·lent i un pas essencial per reparar el dèficit històric que acumula Catalunya en aquest àmbit i per descongestionar el servei públic de l’administració de justícia», havia celebrat dies enrere, tot subratllant que l’arribada de les unitats judicials «reduirà els terminis judicials i permetrà que els ciutadans tinguin accés a una justícia àgil, ràpida i eficaç».
En una visita institucional a Reus el febrer del 2025, Espadaler va reiterar que treballarà «perquè una de les noves unitats judicials per incorporar al més aviat possible sigui el segon jutge social a la capital del Baix Camp». És una de les reivindicacions més reiterades del sector. De fet, segons la Memòria de l’Audiència Provincial de Tarragona de l’any 2024, el jutjat social de Reus està «sobresaturat», amb una càrrega de treball superior al «mòdul legalment previst» i que ha necessitat el reforç d’un Jutge d’Adscripció Territorial a l’espera de la implementació de la nova unitat.
Així mateix, l’executiu central i Esquerra Republicana (ERC) van pactar la creació de 90 unitats judicials addicionals per al 2027. Entre les dues arribades, s’assolirà la xifra de 1.050 jutges a Catalunya, fet que permetrà acostar la ràtio de magistrats per habitants a la mitjana espanyola i europea. En paral·lel, 39 jutges de la darrera promoció de la Carrera Judicial tindran com a destí Catalunya, essent una plaça a la secció penal del Tribunal d’Instància de Reus.
El contracte d’obres ha sortit a licitació per un pressupost base de 5,8 milions d’euros (IVA inclòs). El termini màxim d’execució serà de 21 mesos i la previsió és que l’actuació comenci a partir de juliol del 2026.
