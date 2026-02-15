Reus
Punt indignant del Reus contra el Barbastro (0-0)
Els roig-i-negres van jugar tota la segona meitat amb un home menys i van merèixer més
El Reus FC Reddis es va quedar amb un punt després de la guerra contra el Barbastro. El duel va ser difícil de pair, però va acabar amb disbauxa. Els roig-i-negres van jugar tota la segona part amb un home menys, van tenir ocasions per guanyar i també polèmica d’un possible penal mentre que els aragonesos van veure com l’àrbitre els anul·lava un gol en els últims instants. Tot plegat, un punt que amarga, indigna i no satisfà al Reus.
El conjunt roig-i-negre arribava a un camp de batalla. El Barbastro és un equip difícil d’empassar, primer pel seu estil de joc directe i de xocs constants en els duels i, segon, perquè la gespa tampoc permet molt més. Tot i així, el Reus va sortir a mossegar. Miquel Ustrell la va provar en la primera acció amb una internada per l’esquerra que el meta Cebollada va aturar. Cinc minuts després, el Barbastro la va tornar forçant la intervenció de Pacheco.
Cada jugada d’estratègia del Barbastro era una guerra particular i el Reus estava preparat. Agafades, blocatges i molt de contacte en cada centre, però el Reus sortia viu i preparat. Després de sobreviure al setge, els de Carrasco van acabar la primera part mereixent més. I la va tenir de falta.
La pilota es va situar al vèrtex de l’àrea. Era una oportunitat perfecta per a una centrada, però amb Xavi Jaime el xut directe sempre és la millor opció. El de Torreforta no ho va dubtar i va enviar la pilota amb efecte directe al travesser.
A la represa, el partit va canviar en el to ben aviat. Lluís Recasens va arribar tard a un duel i l’àrbitre el va expulsar. El Reus es va quedar amb un home menys, però no va abaixar els braços. De fet, amb un home menys, el Reus tenia més perill. Serrano va revolucionar el partit i els roig-i-negres van tenir dues clares. La primera, amb una centrada lateral que Pol Fernández va rematar sol per sobre de la porteria de Cebolleda.
El que no havia passat en tot el partit ho va fer en els darrers deu minuts. El Reus va tenir el seu escàndol particular. Córner al segon pal que Raúl Melo va agafar a l’àrea petita. Tot sol i amb la porteria enorme, va rematar amb força al ninot i Cebolleda la va aturar. La pilota estava morta a l’àrea petita i el defensor del Barbastro, Fernández, va saltar sobre l’esfèric com un soldat sobre una granada. El jugador va contenir la pilota amb el braç mentre que els jugadors del Reus no es creien com l’àrbitre no va assenyalar penal.
La bogeria va continuar a l’àrea del Reus quan el Barbastro va tenir la seva polèmica particular amb un gol anul·lat. Falta a la frontal de l’àrea que remata l’equip aragonès de manera directa. Kun salta per sobre la pilota i aquesta es cola al fons de la xarxa, però l’àrbitre va assenyalar fora de joc pel moviment del davanter. El conjunt local tampoc s’ho creia i va insistir més, però Pacheco va aturar-ho tot i el partit no va donar per a més.