Municipal
Reus fa un any que va iniciar un pla d'actuació al Teatre Fortuny abans del tancament temporal
L'alcaldessa Sandra Guaita remarca que s'ha prioritzat la seguretat de la ciutadania amb la clausura de l'equipament
L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha assegurat que fa un any es va iniciar un pla d'actuació al Teatre Fortuny, un treball que ha derivat en el tancament temporal de l'equipament per no garantir les condicions de seguretat. El document es va començar a redactar després del canvi de gerent del teatre, si bé el consistori remarca que en el darrer any no hi ha hagut risc per a la ciutadania.
"No era un risc imminent per a ningú, però prioritzem la seguretat per sobre d'un benefici econòmic", ha apuntat Guaita, qui ha afegit que les administracions i organismes implicats han actuat responsablement en ser coneixedors de la situació. Amb tot, ja s'han reubicat les funcions programades al febrer en diferents espais de la ciutat.
La decisió de tancar temporalment l'equipament cultural la va prendre de forma unànime el Consell General del Consorci del Teatre Fortuny, del qual en forma part l'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona. Una mesura que es va aplicar després de detectar deficiències en matèria elèctrica i antiincendis en una revisió recent. "La millor opció és el tancament temporal per fer aquestes actuacions perquè no volem posar en risc a ningú", ha subratllat l'alcaldessa Sandra Guaita.
El pla director d'inversions i manteniment es va començar a gestar a l'inici del mandat, per conèixer l'estat d'aquest edifici de 150 anys d'història. Aproximadament fa un any es van intensificar les tasques de revisió en matèria de seguretat i accions de manteniment, que ha acabat desembocant en el tancament temporal de l'equipament.
Ara, està previst que es facin dues actuacions centrades en el sistema elèctric i una vàlvula del sistema d'antiincendis. D'altra banda, els espectacles previstos aquest mes de febrer ja s'han reubicat en altres espais de la ciutat o bé s'han posposat per a més endavant.