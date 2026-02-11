Viral
Per què els Reis d’Espanya li han entregat un premi a l’alcalde de Tarragona?
Aquest guardó també ha estat entregat a Lamine Yamal, Aitana Bonmatí, Rodrigo Hernández o Maria Pérez
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha rebut aquest dijous a Madrid el Premi Nacional de l’Esport, atorgat pel Consejo Superior de Deportes (CSD). L’entrega ha tingut lloc al Palau Reial d’El Pardo i ha estat presidida pels Reis d'Espanya, en un acte que també ha comptat amb altres guardonats de primer nivell internacional.
El reconeixement distingeix Tarragona com la ciutat que més ha promogut l’activitat esportiva a Espanya durant 2024. El guardó premia la intensa activitat esportiva impulsada per l’Ajuntament, amb més de 56 esdeveniments organitzats a la ciutat, que van reunir més de 36.600 esportistes i 67.000 acompanyants de tot Espanya i Europa.
L’activitat va generar un impacte econòmic de gairebé 10 milions d’euros, consolidant Tarragona com un referent nacional en organització i foment de l’esport. Entre els esdeveniments destacats de l’any passat figuren la Lliga Catalana ACB, la Minicopa Endesa, el Campionat internacional de patinatge artístic Open Stars Xou, els campionats d’Espanya de tenis taula, la Copa del Món de gimnàstica estètica, la Super Lliga Prop de 3X3 Spain, i el Trofeu Ciutat de Tarragona de gimnàstica rítmica, entre d’altres.
A més, milers de persones van participar en cites populars com la Trail Tarragona, la Tarraco Health Race i la Mitja Marató + 10k Ciutat de Tarragona. L’alcalde Viñuales ha destacat que el premi reflecteix el treball conjunt del consistori i del teixit esportiu local, i ha assenyalat que “Tarragona continuarà apostant per l’esport com a motor social i econòmic, fomentant la inclusió i la participació de tots els ciutadans”.
Amb l’entrega d’aquest guardó, Tarragona reforça la seva projecció nacional i internacional com a ciutat esportiva. Per a 2026, l’agenda ja inclou esdeveniments de primer nivell com el Tour de França, la Copa de la Reina Femenina Endesa, el Campionat d’Europa de Triatló i els Jocs Special Olympics, que continuaran consolidant a la ciutat com a referent de l’esport d’alt nivell.