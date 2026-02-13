ESPORT
La parcel·la a la venda del CN Reus Ploms podria acabar sent una residència d’estudiants
El president del club espera que la venda es pugui tancar durant el primer semestre de l'any
El Club Natació Reus Ploms espera que la venda de la parcel·la de 2.800 metres quadrats, on tenen instal·lades unes pistes de pàdel i que serviria per eixugar el deute actual de l’entitat, es dugui a terme durant el primer semestre de l’any. Una expectativa «optimista», tal com ho expressa el president del club, Isidre Guinjoan. «Ara anem avançant amb passos ferms. Com que veiem que les coses no havíem fet no estaven donant resultat, vam decidir canviar d’empresa que ens està gestionant el tema de la venda», explica Guinjoan. A través d’aquesta, han pogut contactar amb diversos interessats. «Pel que ens han comentat, bona part d’aquestes empreses tenen com a objectiu construir una residència d’estudiants, que és una cosa que fa molta falta aquí a Reus», explica Guinjoan.
Una altra opció que està sobre la taula per part d’una de les ofertes presentades és crear una llar compartida per a gent gran, també conegut com a coliving sènior. «Al cap i a la fi, és una bona zona, tranquil·la, a deu minuts caminant del centre i amb una zona esportiva al costat», valora Guinjoan. Davant d’aquesta situació, Guinjoan es mostra «optimista», però alhora demana «prudència»: «És raonable que ho podem tancar durant el primer semestre de l’any». Un interval de temps que donaria un marge de seguretat respecte a la viabilitat econòmica que el president li veu al club, que considera que per ara poden garantir la continuïtat per «dos anys més». Ara bé, assevera que, així i tot, és imperatiu dur a terme la venda per eixugar un deute que els fa caminar sobre la corda fluixa: «Estem en un punt que podem anar fent, però un gran entrebanc econòmic ens podria afectar molt». A més, l’altre greuge és que no permet al club evolucionar. «En el moment que eixuguem el deute seria bo fer un pla a 5 o 10 anys vista de quines seran les prioritats», comenta.
Tot i la situació econòmica, el president destaca la bona salut esportiva del club: «L’any passat els dos equips sèniors de bàsquet van pujar de categoria, en patinatge i gimnàstica rítmica hem crescut molt i en natació hem estat campions provincials enguany». Un bon estat de forma que Guinjoan atribueix a la feina feta per part de tothom que forma part de l'entitat. «Ha estat gràcies a molta gent. A la directiva, però també als treballadors i socis. Que ens vagi tan bé és gràcies al seu compromís», reafirma.
Context
El club arrossega des de fa anys un seguit d’hipoteques, una situació que es va agreujar amb l’arribada de la pandèmia que va paralitzar l’activitat i va provocar la caiguda del 50% dels socis i usuaris de l’entitat. A més, l’increment de preus de diferents productes a causa de la guerra d’Ucraïna i la reclamació l’any 2024 de 270.000 per part de la Seguretat Social van acabar de fer esclatar la bombolla. Tot plegat va conduir al club a un ERTO que va afectar a set treballadors i a l’entrada a preconcurs de creditors. D’aquesta manera, el deute superava els 2,8 milions d’euros a mitjan any 2025.
