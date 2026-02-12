MOBILITAT
L'aeroport de Reus registra un 57% menys de passatgers al gener respecte l'any passat
La infraestructura gestiona 1.062 moviments d'aeronaus, un 16,8% menys
L'aeroport de Reus ha registrat 589 passatgers al gener, un 57,3% menys que el mateix mes de l'any anterior, segons ha informat Aena aquest dijous. Pel que fa a moviments d'aeronaus, se n'han gestionat 1.062, un 16,8% menys que el gener del 2025.
Segons el gestor aeroportuari, la meteorologia adversa ha afectat «notablement l'operativa, ja que durant la temporada d'hivern els vols són pràcticament totalment d'aviació general o escoles de pilots».