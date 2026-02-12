URBANISME
Salou impulsa una nova fase d’asfaltatge en 8 carrers del municipi
Les obres començaran el 16 de febrer i comportaran restriccions puntuals de trànsit durant quatre setmanes
Salou iniciarà dilluns vinent, 16 de febrer, la tercera fase del pla de renovació del paviment i de la senyalització horitzontal en diversos punts del municipi. L’actuació, que s’allargarà aproximadament quatre setmanes, té com a objectiu millorar l’estat de la via pública i reforçar la seguretat tant de conductors com de vianants, i implicarà afectacions temporals a la circulació.
En aquesta etapa, els treballs se centraran a l’entorn del carrer Carles Buïgas, concretament als carrers Navarra, Rioja, Murillo, Priorat, Serafí Pitarra, Barbastre, Amposta i Falset. A més de la renovació de l’asfalt i la pintura viària, com a novetat també es procedirà a l’eliminació d’arrels profundes que han deteriorat el ferm. Es retirarà el formigó malmès i s’instal·larà una nova base de protecció per evitar futurs desperfectes.
Per reduir l’impacte sobre residents i visitants, el calendari d’actuacions s’ha organitzat per trams i dies concrets. Als carrers Navarra i Rioja hi haurà restricció d’estacionament del 16 al 20 de febrer, mantenint el trànsit obert, mentre que entre el 23 i el 26 de febrer, així com els dies 27 de febrer i 2 de març, es tallarà la circulació. El carrer Murillo quedarà tallat els dies 26 i 27 de febrer i el 2 de març, i el carrer Priorat el 27 de febrer i del 2 al 4 de març.
Pel que fa al carrer Serafí Pitarra, es limitarà l’estacionament del 19 al 27 de febrer i es tancarà al trànsit del 2 al 6 de març. Al carrer Barbastre s’eliminaran arrels entre el 26 de febrer i el 3 de març sense afectar la circulació, però es tallarà els dies 4, 5, 9 i 10 de març. Finalment, els carrers Amposta i Falset romandran tancats a l’11 al 13 de març.
Aquesta tercera fase arriba després de les actuacions ja completades a la façana marítima —als passejos Rei Jaume I i Miramar— i en diversos carrers cèntrics com Francolí, Llobregat, Ebre, Carrilet, Mila, Via Augusta i Ciutat de Reus. D’altra banda, els treballs al carrer Barcelona, ajornats per motius meteorològics, es reprendran també el 16 de febrer en el tram comprès entre el carrer Juan Manuel Muñoz i la C-31b.
El projecte global compta amb una inversió de dos milions d’euros corresponents al pressupost de 2025, i els comptes del 2026 ja inclouen una nova partida per continuar amb la renovació progressiva dels carrers del municipi.
Des de l’Ajuntament es recorda que el calendari pot variar per causes meteorològiques o tècniques i es demana a la ciutadania que respecti la senyalització provisional i segueixi les indicacions dels serveis municipals. Per a consultes o incidències, s’han habilitat els telèfons 900 30 92 12 i 663 911 854.