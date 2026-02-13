LABORAL
El personal del Consell Comarcal denuncia la tardança en definir la RLT
El comitè d'empresa assegura no haver rebut l'increment retributiu a la nòmina
El comitè d’empresa del Consell Comarcal del Baix Camp es mostra indignat davant la «inacció» per part de l’equip de govern amb els compromisos establerts en matèria laboral. En un comunicat emès des del comitè asseguren que avui dia «no s’ha produït cap canvi significatiu respecte a la greu situació laboral denunciada reiteradament en els darrers anys». El principal compromís era la definició de la nova Relació de Llocs de Treball (RLT). Segons afirmen fonts del Consell Comarcal al respecte, en els darrers mesos l’empresa contractada hi ha estat treballant. Ara bé, des del comitè critiquen que el procés «continua completament sense resultats concrets, i els representants dels treballadors no podem participar d’una negociació real i transparent».
Per un altre costat, també apunten en el comunicat les «dificultats de cobertura de places vacants», sigui per baixes de llarga durada o la pèrdua de professional, o la «greu incertesa laboral que afecta part del personal amb contractes propers a la finalització». A més, afirmen que amb relació a l’increment retributiu del 2,5% de l’any 2025, encara no s’ha fet efectiu a la nòmina del mes de gener del 2026. A tancament de l’edició d’avui, el Consell Comarcal del Baix Camp no ha donat resposta encara a les preguntes formulades per part d’aquest rotatiu.
Reus
Miquel Llaberia