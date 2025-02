El Consell Comarcal del Baix Camp fa el primer pas per resoldre el conflicte laboral

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Comarcal del Baix Camp va aprovar el passat dimarts 11 de febrer en un ple extraordinari i per unanimitat la nul·litat de l’acord de taules salarials del ple del 27 de desembre de 2022 i, en conseqüència, va engegar el procediment de contractació dels serveis que elaboraran una nova RLT. Aquesta té com a objectiu resoldre el conflicte obert entre la direcció política de l’ens supramunicipal i els treballadors de l’òrgan que, durant el ple, van fer acte de presència en la sala, però sense actuacions de protesta.

L’objectiu és garantir les millores de les condicions laborals que no es van poder dur a terme l’any 2022. «Esperem tirar endavant amb els acords presos amb la màxima celeritat possible i treballarem per definir una comissió de la RLT on totes les parts estaran representades», va afirmar el president del Consell Comarcal del Baix Camp, Ernest Roigé.

«En aquest mandat hem tingut la sensació que es podria haver anat més de pressa i sempre s’acaba aprovant més tard. Podríem haver-ho aprovat al desembre o gener i no va poder ser», va asseverar el portaveu de NMC, Oliver Klein.

Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Mònica Pàmies, també va remarcar que s’havia actuat molt tard i va reclamar tenir en compte als representants dels treballadors durant el procediment: «No hi ha manera de justificar que un conflicte que va iniciar el 2022 hagi hagut d’esperar al 2025 per començar el primer pas per resoldre’s. És vergonyós». «Avui comencem de zero, però han passat dos anys i mig», va afegir en la mateixa línia el portaveu d’Ara, Daniel Rubio, que també va exigir establir un calendari i objectius per fer-ne un seguiment.

Pel seu costat, el portaveu del PP, David Chatelain, va recordar que aquesta situació va ser provocada per una infracció de l’ordenament jurídic i reclama que no es repeteixi: «Posem un punt final a aquesta qüestió, comencem de zero i esperem arribar a bon port, però també ens ha de portar al fet que aquestes coses no passin a l’administració pública».