METEOROLOGIA
El vent posa en perill el dijous de Carnaval: Protecció Civil alerta els Ajuntaments
El Govern demana revisar rues i activitats davant un episodi de vent amb ratxes superiors als 100 km/h
La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha avançat que demanaran als ajuntaments que revisin les activitats previstes per al cap de setmana, coincidint amb el segon pic màxim de l’episodi de vent. En aquest sentit, ha instat els consistoris a valorar si cal modificar o suspendre actes programats i a analitzar la viabilitat de les activitats a l’aire lliure.
També ha apuntat la necessitat de revisar equipaments municipals i infraestructures susceptibles de patir danys. La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha remarcat que cal inspeccionar el mobiliari urbà afectat per les ventades i especialment els itineraris de les rues de Carnestoltes previstes dissabte.
El Govern ha anunciat la suspensió de l’activitat educativa, universitària i esportiva per a aquest dijous, així com l’activitat sanitària no urgent. La resolució, que entrarà en vigor a la mitjanit i s’allargarà fins a les 20.00 hores de dijous, demana evitar desplaçaments que no siguin estrictament necessaris i recomana prioritzar el teletreball sempre que sigui possible. Aquesta tarda es tornarà a reunir el comitè tècnic per valorar si cal adoptar mesures addicionals.
Protecció Civil enviarà un missatge d’alerta ES-Alert per informar la població de les restriccions i recomanacions. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, no ha descartat tampoc la possible suspensió de l’activitat ferroviària, a l’espera de l’evolució de la situació i de l’estat de les infraestructures.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha qualificat la ventada prevista com «de primera categoria». El cap de l’àrea de predicció, Santi Segalà, ha explicat que l’episodi tindrà dos moments de màxima intensitat: el primer aquest dijous, amb afectació a totes les comarques sense excepció, i un segon dissabte. Les ratxes ja han arribat als 140 km/h en alguns punts i s’han emès avisos de perill de grau 5 i 6 per vents que poden superar els 90 i 100 km/h.
Parlon ha demanat extremar la precaució, especialment en entorns urbans, on el vent pot provocar la caiguda d’arbres, fanals o altres elements del mobiliari públic. A més, ha advertit que les pluges recents han deixat el terra moll, fet que incrementa el risc d’incidents relacionats amb l’arbrat tant en zones urbanes com en espais naturals.
Davant aquest escenari, les autoritats insisteixen en la necessitat de minimitzar la mobilitat, revisar espais oberts i garantir la seguretat en actes multitudinaris, especialment en un cap de setmana marcat per les celebracions de Carnaval arreu del territori.