EDUCACIÓ
La URV suspèn les classes aquest dijous davant el risc extrem de ventades
La mesura afecta tots els campus, facultats, escoles, CRAI, CTTi i Centre de Formació Permanent de la Fundació URV
A causa de l’activació de l’alerta VENTCAT pel risc extrem per ventades aquest dijous anunciades per Protecció Civil, la Universitat Rovira i Virgili ha decidit suspendre les classes i tota l’activitat universitària presencial aquest dijous ,12 de febrer, d’acord amb la Resolució ISP/2026, d’11 de febrer, publicada per la conselleria d’Interior i Seguretat Pública.
La mesura afecta tots els campus, facultats, escoles, CRAI, CTTi i Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, que romandran tancats durant tota la jornada.
Mentre es mantingui l’alerta, l’activitat laboral es farà mitjançant teletreball, sempre que sigui possible
El nombre de persones de la Universitat i de la Fundació URV afectat per aquestes restriccions és de prop de 24.000, entre estudiants de grau, màster, doctorat i formació continuada.