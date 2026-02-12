POLÍTICA
Daniel Recasens serà el candidat d'ERC a les eleccions municipals
La militància ratifica la candidatura de l’actual portaveu i regidor de Cultura i Política Lingüística
Daniel Recasens serà el candidat d’Esquerra Republicana (ERC) a les eleccions locals del 2027. La militància va ratificar per unanimitat la candidatura de l’actual portaveu del grup municipal i regidor de Cultura i Política Lingüística, que substituirà Noemí Llauradó com a cap de llista. «Estic preparat per assumir aquest repte», va afirmar Recasens. «És una satisfacció, un honor i una tranquil·litat, perquè sé que ho deixo en bones mans», va dir Llauradó.
Recasens va posar en relleu la feina duta a terme per ERC els últims mandats, en què «hem demostrat com podíem falcar els governs». «Fins ara estàvem als diferents governs; ara la ciutat es mereix una alcaldia republicana», va subratllar, tot afegint que no es planteja només que el partit encapçali quatre regidories, sinó que ocupi l’alcaldia.
L’alcaldable va destacar el tarannà Recasens, caracteritzat per «poder parlar amb tothom, estar al costat de projectes, treballar amb la ciutadania de tu a tu». El vicesecretari general de Municipalismes d’ERC, Santi Valls, va afirmar que Recasens és «el millor candidat perquè sigui alcalde» i que serà «el millor alcalde que pot tenir Reus». En aquesta línia, Llauradó va animar la militància a «arromangar-se i picar molta pedra» per assolir un «objectiu que tenim molt factible el 2027: l’alcaldia republicana».
Noemí Llauradó
La cap de llistes d’Esquerra des del 2015 havia estat Noemí Llauradó. Com a alcaldable, va aconseguir el millor resultat dels republicans a Reus en democràcia, va ostentar la vicealcaldia i ha repetit com a presidenta de la Diputació de Tarragona. Malgrat el seu adeu de la política municipal, Llauradó s’ha posat a disposició del partit «per si podem ajudar a Reus, la demarcació i el país». «Encara tinc energia per poder-la canalitzar des d’allà on siguem», va clamar.
El president de l’executiva local, Enric Fogàs, va agrair la tasca desenvolupada per la presidenta de la Diputació, en especial, per haver arribat a un estadi «que no havíem aconseguit mai a la ciutat de Reus», amb sis regidors entre el 2019 i el 2023. «Ara el repte és consolidar i superar el llindar de representació i assolir d’una vegada l’alcaldia de Reus», va expressar. «Força, Recasens!», va tancar.
Recasens es planteja com el relleu natural, atès que el 2019 i el 2023 va ser la mà dreta de Llauradó, com a número 2 de la seva candidatura. «Faig un pas endavant perquè ella també fa un pas endavant», va compartir el portaveu del grup municipal.
Perspectives
A més, el nou alcaldable afirma que el partit es troba «en un moment dolcíssim» i va llançar que «els partits que ara estan a govern veuen què difícil és governar». Davant la complexitat de l’escenari polític, va mostrar-se convençut que «passi el que passi haurem de continuar treballant, espero que des del millor lloc, l’alcaldia», si bé «exigirà molts acords» i estar disposat a «donar moltes més mans que el que estaries disposat en altres moments».
Reus
Noemí Llauradó no serà candidata el 2027: s'obre la cursa entre Recasens i Berasategui
Sergi Peralta Moreno
Reus
ERC renova l’executiva local: Meritxell Barberà, nova secretària general
Sergi Peralta Moreno