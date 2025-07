ERC renova l’executiva local: Meritxell Barberà, nova secretària general

La secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Reus va celebrar dilluns la seva assemblea anual, en què es va renovar l’executiva del partit, es van aprovar els comptes anuals i es feu balanç de la primera meitat del mandat municipal. Enric Fogàs va ser ratificat com a president local, així com Xavier Alagarda com a secretari d’organització. Una de les principals novetats va ser la incorporació de Meritxell Barberà com a nova secretària general, «afegint a l’executiva una àmplia trajectòria en lideratge associatiu, gestió empresarial i dinamització del comerç local», destaca la formació.

En l’executiva també hi ha Daniel Recasens, amb el rol de portaveu del grup municipal, mentre que el paper de portaveu de la secció local continua recaient en Carles Prats. D’altra banda, en l’àmbit sectorial, Lourdes Camprubí seguirà al capdavant de feminismes i Oriol Veciana assumeix la vocalia de joventut. També s’hi afegeixen Alba Maluenda, com a responsable d’imatge i comunicació, i Miquel Àngel Prats, al capdavant de les finances. A més, Imma Grau es converteix en la responsable de transició ecològica i Misericòrdia Vinaixa, de barris i organitzacions. Jordi Martí s’encarregarà de treball i relacions sindicals. El grup es completa amb les vocalies d’Albert Torné, Eva Ferran, Antoni Masip i Joan Anton Verge, que aportaran experiència i suport transversal a les diferents àrees de treball.

En la sessió, ERC va marcar-se l’objectiu de consolidar i reforçar el projecte a Reus, amb la mirada ja posada en les eleccions municipals del 2027. «Amb aquesta nova executiva, ERC Reus reafirma el seu compromís de treballar per una ciutat més justa, cohesionada i amb mirada de futur; amb un equip plural i preparat per fer front als nous reptes de la ciutat, escoltant la ciutadania i teixint aliances per continuar transformant Reus des dels valors republicans, feministes i ecologistes», destaca la formació. L’assemblea va finalitzar amb un pica-pica de germanor.